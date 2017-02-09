مباشر مباراة الخريطيات و السيلية بث مباشر الخميس 9-2-2017 دوري نجوم قطر on February 9, 2017

مباشر مباراة الخريطيات و السيلية بث مباشر الخميس 9-2-2017 دوري نجوم قطر, على ارض ملعب الخور اليوم يلتقى الخريطيات و فريق السيلية فى منافسات الاسبوع 20 من دورى نجوم قطر للمحترفين.

مباشر مباراة الخريطيات و السيلية بث مباشر الخميس 9-2-2017 دوري نجوم قطر فى الخور وعلى ملعبها الخور يلتقى فريق الخريطيات صاحب المركز 11 ورصيد نقاط 16 نقطه و السيليه صاحب المركز 9 و رصيد نقاط 20 نقطه فى الساعه الرابعه الا الثلث بتوقيت القاهرة و 5 الا الثلث بعد الظهر بتوقيت السعوديه و قطر و 6 الا الثلث مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

إدارة نادي السيلية أنهت أزمة محمد جمعة من القوات المسلحة على طريق الإعارة، وهو مان قد غاب عن مباراة القوات المسلحة النهائية في منافسات دوري نجوم دولة قطر، وانتهت بالتعادل 1/1 بعد أبى تحالف الكرة قيده كمقيم لاستنفاد الرقم القانوني وهو 7 لاعبين مقيمين وشهدت الساعات القليلة الفائتة قيام إدارة النادي بتصحيح الشأن عقب أن تم قيد جمعة خلفا للحارس الثالث بالفريق عبدالرحمن عبدالعزيز ليكون اللاعب جاهزا كليا للمساهمة في ماتش الخريطيات القادمة في الجولة الـ20 من منافسات دوري نجوم دولة قطر والمقرر لها عقب اليوم الخميس على أرض ملعب الخور, مباشر مباراة الخريطيات و السيلية بث مباشر الخميس 9-2-2017 دوري نجوم قطر .

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