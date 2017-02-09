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مباشر مباراة الإسماعيلي و سموحة الخميس 9/2/2017 الدور 16 كأس مصر

on February 9, 2017

الإسماعيلي و سموحة

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة اليوم 9/2/2017 بالدور الـ 16 في كأس مصر, موعد المباراة بين الإسماعيلي وسموحة اليوم الخميس 9/2/2017 ، الدراويش تلتقي مع سموحة في مباراة مهمة جدا في القاهرة< توقيت ماتش فريق الإسماعيلي و فريق سموحة ضمن مباريات الخميس و منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

الموعد اليوم الخميس مع مباراة الإسماعيلي وسموحة ضمن المباريات كأس مصر 2017 الجولة 16 وعبر هذا المقال سنتعرف على التفاصيل و موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر 2017 ، و أعلن أمس المدير الفني للاسماعيلي عن قائمة، ضمت 18 لاعبا “محمد عواد ومحمد مجدى ومحمود متولى و محمد هاشم و ريتشارد بافور و باهر المحمدى و بهاء مجدى و محمد عادل جمعة و حسنى عبد ربه وعماد حمدى وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن ومحمد أبو المجد ودييجو كالديرون ومحمود حمد وعمر الوحش ونادر رمضان وأحمد الصعيدى. مباشر مباراة الإسماعيلي و سموحة الخميس 9/2/2017 الدور الـ 16 كأس مصر.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة ،ضمن مباريات كأس مصر 2017 من الدور 16 لكلا الفريقين اليوم الخميس 9 شباط فبراير ، وقد ضم المدير الفني الصفقات الجديد للفريق في مباراة اليوم. مباشر مباراة الإسماعيلي و سموحة الخميس 9/2/2017 الدور الـ 16 كأس مصر.

فريق سموحة يريد التأهل على حساب الإسماعيلى و مؤمن سليمان المدير الفنى يريد في وضع بصمته مع الفريق العسكرى بعد توليه مسئولية فنية، وركز مع اللاعبين على تطبيق الجمل الفنية والخطط التى يريد الاعتماد عليها.

 

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