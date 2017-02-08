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مباشر مباراة نيس و سانت إيتيان بث مباشر الاربعاء 08-02-2017 الدوري الفرنسي

on February 8, 2017


نيس و سانت إيتيان

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يواجه نيس سانت إيتيان , ضمن الجولة 24 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” اليانز ريفيير”. ويحتل فريق نيس المركز الثالث برصيد 49 نقطة , في حين يحتل فريق سانت إيتيان المركز الخامس برصيد 34 نقطة. مباشر مباراة نيس و سانت إيتيان بث مباشر الاربعاء 08-02-2017 الدوري الفرنسي, مباشر مباراة نيس و سانت إيتيان بث مباشر الاربعاء 08-02-2017 الدوري الفرنسي.

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