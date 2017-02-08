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مباراة مصر المقاصة وبتروجيت بث مباشر اليوم ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة دور الـ 16 من كأس مصر 2017 / 2016 لكرة القدم بين نادي مصر المقاصة المستضيف ونادي بتروجيت الضيف.
موعد مباراة مصر المقاصة وبتروجيت الأربعاء 8 شباط فبراير الساعة الخامسة مساء الساعة السادسة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومصر والساعة الثامنة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والسودان والساعة التاسعة ليلا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.
مباشر مباراة مصر المقاصة و بتروجيت بث مباشر الاربعاء كاس مصر 8-2-2017