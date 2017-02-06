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مباشر مباراة غرناطة و لاس بالماس بث مباشر الإثنين الدوري الاسباني 6-2-2017

on February 6, 2017

 

غرناطة و لاس بالماس

مباراة غرناطة و لاس بالماس بث مباشر الإثنين الدوري الاسباني 6-2-2017

مباشر مباراة غرناطة و لاس بالماس بث مباشر الإثنين الدوري الاسباني 6-2-2017, غرناطة يستضيف لاس بالماس اليوم على ملاعب نويفو لوس كارمينيس وهة اللقاء الذي يجمعهما بالجولة 21 من الدوري الإسباني, غرناطةي حتل المركز 20 وله 10 نقاط اما لاس بالماس فهو في المركز 11 بـ 28 نقطة مباشر مباراة غرناطة و لاس بالماس بث مباشر الإثنين الدوري الاسباني 6-2-2017, Granada CF vs Las Palmas.

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مباشر غرناطة و لاس بالماس بث مباشر الإثنين الدوري الاسباني 6-2-2017

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