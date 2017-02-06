فريق مدرسة مار مارون للبنات تأهل لنهائيات كرة القدم في الشمال on February 6, 2017

فاز فريق مدرسة مار مارون لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في طرابلس، ضمن فعاليات البطولات والمسابقات المتنوعة للأنشطة التربوية المدرسية للبنات مواليد 2001-2002، متأهلا لنهائيات كرة القدم للتصفيات النهائية لمحافظة الشمال.

وأقيم احتفال في حرم المدرسة، هنأت فيه مديرة المدرسة سميرة مفوض طلابها الذين يشاركون، للمرة الأولى، في هذه البطولة، وتوجهت اليهم بالقول: ” عندكم كل المقدرة وجاهزون ان تواجهوا في المجتمع رياضيا ثقافيا وعلى كل الصعد، ثقوا بأنفسكم كما تثق بكم المدرسة”.

وشارك في الاحتفال تلامذة المدرسة ومن دار الأيتام ومركز الصم والبكم، ويندرج حضورهم في اطار الخدمة المجتمعية التي اعتمدتها المدرسة “اختبارا لإحداث روح التواصل بين الطلاب والأولاد ذوي الحاجات الخاصة”.

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