مباشر مباراة ستوك سيتى و ايفرتون الاربعاء 1/2/2017 الدورى الانجليزى on February 1, 2017

تختتم اليوم فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الانجليزي الممتاز لكرة القدم لحساب الموسم الجاري موسم 2016\2017 ، ويخوض نادي ستوك سيتي في ظل غياب رمضان صبحي عن قائمة الفريق لوجوده في بعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية 2017 المقامة في الجابون التي تأهل فيها الفراعنه الي الدور نصف النهائي ، ويواجه ستوك سيتي نظيره ايفرتون اليوم لحساب هذا الاسبوع ضمن مشوار فرق الدورى نحو لقب هذا الموسم الذي يتصدر جدول الترتيب فيه نادي تشيلسي الانجليزي ب56 نقطة ، Stoke City FC Vs Everton FC واليكم متابعينا توقيت بث مباراة ستوك سيتي وايفرتون اليوم .

مباشر مباراة ستوك سيتى و ايفرتون الاربعاء 1/2/2017 الدورى الانجليزى في اطار منافسات اياب الدور الثاني من البريميرليج ولحساب الجولة الثالثة والعشرين منه يخوض نادي ستوك سيتي الانجليزي لقاء مرتقب له أمام نظيره ايفرتون في ختام مواجهات هذا الاسبوع ، ويحين موعد انطلاق أحداث مباراة ستوك سيتي وايفرتون اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ، حيث يحل ايفرتون ضيفا علي ستوك سيتي صاحب الارض والجمهور في لقاء اليوم الذي ستنطلق أحداثه علي أرضية استاد بريطانيا . Stoke City FC Everton FC.

ستوك سيتي يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة ، وسيحاول اليوم الخروج من اللقاء بنتيجة ايجابية أمام ايفرتون الذي يقدم عروضا مميزه تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان متسلحا بعامل الارض وتشجيع الجماهير للتقدم في جدول المسابقة ، والابتغاد عن منطقة المراكز الاخيرة ، يذكر أن ستوك سيتي تعادل أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية ال22 بهدف لمثله.مباشر مباراة ستوك سيتى و ايفرتون الاربعاء 1/2/2017 الدورى الانجليزى

بينما ايفرتون صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة ، فسيسعي نحو الخروج بنتيجة ايجابية من لقاء ستوك سيتي اليوم بهدف الحفاظ علي ترتيبه في الجدول ، وسيدخل المباراة اليوم منتشيا من فوزه الاخير علي حساب كريستال بالاس في الاسبوع الماضي بهدف دون رد خارج ملعبه .



فى مباراه ناريه جديده من العيار الثقيل التى من المقرر ان تجمع بين كلا من ستوك سيتى وايفرتون، وذلك من ضمن مباريات الاسبوع ال23 من بطوله الدورى الانجليزى الممتاز، وفى خلال هذه المباراه يقوم ستوك سيتر باستضافه نظيره ايفرتون على ملعبه وفى وسط جمهوره، وسوف يستضيف استاد بريطانيا هذه المباراه، ويسعى كلا من الفريقين من اجل اقتناص ثلاثه نقاط كامله من خلال هذه المباراه.

ويحاول ستوك سيتى من خلال هذه المباراه فى اثناء محاوله جديده منه من اجل تسحين مركزه داخل هذه البطوله، وكان ستوك سيتى قد ادى مباريات رائعه خلال هذا الموسم، ويغيب عن هذا اللقاء اللاعب المصرى المتالق والرائع اللاعب رمضان صبحى الذى يتواجد فى الوقت الحالى فى الجابون من اجل المشاركه مع منتخبه المصرى فى بطوله كاس الامم الافريقيه.

وكان ستوك سيتى خلال المباراه السابقه قد ظهر بمستوى متالق امام مانشسيتر يونايتد، وتمكن من التعادل خلال هذه المباراه بنتيجه هدف لكلا منهما، ونجح ستوك سيتى خلال مرور 22 جوله كامله من اقتناص 28 نقطه كامله، ويحتل بهم المركز ال9 داخل هذه البطوله، ويسعى من خلال هذه المباراه من اجل الوصول للنقطه ال31 داخل هذه البطوله.

وعلى الصعيد الاخر يحاول ايفرتون تحقيق اكبر استفاده من خلال مباراه اليوم، واقتناص ثلاثه نقاط كامله من خلال هذه المباراه، ويسعى ايفرتون من خلال هذه المباراه من اجل الوصول لاحدى المراكز الخمسه الاولى، وظهر ايفرتون خلال المباريات السابقه بمستوى متالق.

ونجح ايفرتون خلال ال22 جوله الماضيه من اقتناص 36 نقطه كامله، وتمكن من خلالهم التربع على المركز السابع داخل هذه البطوله، ويريد من مباراه اليوم الوصول للنقطه ال39 داخل هذه البطوله، وتحسين مركزه داخل هذه البطوله.

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