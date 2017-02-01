مباشر مباراة روما و تشيزينا الدور ربع النهائي كأس إيطاليا الأربعاء 1\2\2017 on February 1, 2017

مشاهدة مباراة روما وتشيزينا Roma vs Cesena في كأس إيطاليا مباشرة اليوم , حيث يستضيف ملعب الأوليمبيكو معقل الذئاب فريق روما في مدينة روما العاصمة الإيطالية الليلة ثاني مباريات الذئاب فريق روما في كأس إيطاليا حيث يخوض فريق العاصمة روما قوية ضد تشيزينا والذي ينشط في الدرجة الأدني ويسعي لتحقيق مفاجأة أمام روما الساعي لتحقيق الفوز من أجل التأهل الي نصف نهائي الكأس وذلك في تمام العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة , روما يستضيف تشيزينا الليلة وذلك ضمن مباريات دور ربع النهائي من منافسات كأس إيطاليا 2017 , يختتم فريق روما مباريات دور الثمانية، الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بمواجهة قوية تجمعه بنظيره تشيزينا، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب الأولمبيكو معقل ذئاب العاصمة الإيطالية، والتي يأمل في اللحاق بمنافسه إلى الدور نصف النهائي، في خطوة جديدة من أجل الحصول على اللقب.

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لقاء اليوم في كأس إيطاليا – مشاهدة مباراة روما وتشيزينا

فريق روما يسعى لمواصلة مسيرته بنجاح حتى اللقاء النهائي، بعد أن تمكن من تجاوز دور الستة عشر بعدما ألحق هزيمة ساحقة على ملعب لقاء اليوم، بأربعة أهداف نظيفة في مرمى سامبدوريا، ليتأهل بنجاح إلى ربع النهائي الذي يخوض خلالها أكثر مواجهات هذا الدور سهولة خلاف المواجهات القوية بل والنارية التي خاضها منافسيه خلال هذا الدور. لقاء تشيزينا يعد بمثابة نزهة لرجال سباليتي، بل ويعد التأهل على حسابه به مضمون تماماً بالنسة لفريق العاصمة الإيطالية، حيث يعد فريق روما من أفضل الفرق الإيطالية هذا الموسم، والذي تمكن من الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي ومازال مواصلاً للضغط على يوفنتوس المتصدر. فريق تشيزينا يعيش فترة سيئة حالياً والذي ينافس ضمن دوري الدرجة B من الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز التاسع عشر، من مجموع اثنين وعشرون فريقاً، وخسر لقاء من آخر ثلاث مباريات خاضها، وتعادل في اللقائين الآخرين، بل ولم يتمكن من تحقيق أي فوز خارج ملعبه خلال بطولة الدوري. تشيزينا تمكن من مواصلة مسيرته حتى الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا، والذي بدأ مشواره مبكراً عن مضيفه اليوم، حيث خاض أربع مواجهات في البطولة حتى الآن، حقق الفوز فيها جميعاً، بهدفين نظيفين على حساب أريزو وترنانا، ثم بهدفين مقابل هدف وحيد في لقائين خارج ملعبه على حساب ساسولو وإمبولي الذين ينافسان في دري الدرجة الأولى، والذي يسعى لمواصلة الفوز خلال لقاء اليوم.

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مشاهدة مباراة روما وتشيزينا بث مباشر

يلا شوت مشاهده مباراة روما وتشيزينا بث مباشر اليوم الاربعاء 01-02-2017 ويسعى كلا من روما وتشيزينا الي تحقيق نتائج ايجابيه فى هذه المباراه والتى سوف تقام اليوم على ارضيه ملعب استاد أل سادار (ارضية أوساسونا) التى يحل فيها نادى تشيزينا ضيفا على نادى روما اليوم الاربعاء 01-02-2017.

كوره لايف مشاهده مباراة روما وتشيزينا بث مباشر اليوم الاربعاء 01/02/2017 والجدير بالذكر ان مباراه روما وتشيزينا هى مباره الذهاب فى كأس إيطاليا حيث توصل نادي أرسنال الإنجليزي، إلى إتفاق مع اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس مدافع فريق روما الإيطالي، لضمه خلال الصيف القادم، وذلك حسبما أشارت صحيفة “ذا دايلي إكسبريس”.

مباراة روما وتشيزينا بث مباشر

يلا كوره مشاهده مباراة روما وتشيزينا بث مباشر بدون تقطيع ومن المقرر ان تنعقد مباراة روما وتشيزينا اليوم الاربعاء 01-02-2017 على ارضيه ملعب استاد أل سادار (ارضية أوساسونا) فى بطولة كأس إيطاليا ويحتضن ملعب استاد أل سادار (ارضية أوساسونا) بالعاصمة الفرنسية المواجهة التي يترقب الفائز منها هوية الطرف الآخر ،أشارت الصحيفة إلى أن أرسنال سيتقدم بعرض خلال الصيف المقبل قيمته 55 مليون يورو لإقناع مسئولي الجيلاروسي بالتخلي عن اللاعب كوستاس مانولاس، حيث سيحاول النادي الإنجليزي استغلال موافقة اللاعب والضغط على مسئولي روما للموافقة على العرض في ظل تقدم أعمار مدافعي الفريق.

يويتوب بث مباشر مشاهده مباراة روما وتشيزينا بث مباشر اليوم الاربعاء جوده HD بدون تقطيع وفى اطار مباراه روما وتشيزينا اليوم الاربعاء حيث كانت بعض التقارير الإعلامية في إيطاليا، قد أكدت استعداد نادي روما للتخلي عن اللاعب مانولاس خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، في ظل عدم تمديد اللاعب لعقده مع الفريق حتى الآن، وهو ما يجعل إدارة النادي الإيطالي تفكر في استغلال الأمر لتحقيق أكبر عائد مادي من بيعه بدلاً من خسارته في المستقبل دون مقابل.

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