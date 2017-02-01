مباشر مباراة فيورنتينا و بيسكارا بث مباشر الاربعاء 1-2-2017 الدوري الايطالي on February 1, 2017

كالينيتش خارج قائمة فيورنتينا لمواجهة بيسكارا , مباشر مباراة فيورنتينا و بيسكارا بث مباشر الاربعاء 1-2-2017 الدوري الايطالي

أعلن باولو سوزا مدرب فريق فيورنتينا الايطالي قائمة فريقه الرسمية والتي تستعد لخوض مواجهة بيسكارا المؤجلة بالجولة التاسعة عشر من الدوري.

ذكر موقع الكالتشيو ميركاتو الايطالي قائمة فيورنتينا الرسمية والتي شهدت غياب الثنائي نيكولا كالينيتش والحارس الاساسي تاتاروشانو بسبب الاصابة. Pescara Vs ACF Fiorentina, مباشر مباراة فيورنتينا و بيسكارا بث مباشر الاربعاء 1-2-2017 الدوري الايطالي

وكانت قائمة فيورنتينا الرسمية كالآتي:

باديلي، باروني، كييزا، كريستوفر، دي مايو، هاجي، إيليتشيتش، بابكر، ميليتش، ملكر، أوليفيرا، سالسيدو، سانشيز، ساتالينو، سبورتيلو، تيلو، توليدو، تومفيتش، فاليرو، فسينو , مباشر مباراة فيورنتينا و بيسكارا بث مباشر الاربعاء 1-2-2017 الدوري الايطالي, مباشر فيورنتينا بيسكارا بث مباشر الاربعاء 1-2-2017 الدوري الايطالي, مباراة فيورنتينا و بيسكارا بث مباشر الاربعاء 1-2-2017 الدوري الايطالي.

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