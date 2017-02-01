مباشر مباراة موناكو و شامبلي بث مباشر الأربعاء 1-2-2017 كأس فرنسا on February 1, 2017



اليوم.. “شامبلي” و”موناكو” في دور الـ32 لكأس فرنسا , يلتقي فريقا شامبلي وموناكو في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 لكأس فرنسا, ووصل شامبلي لدور الـ32 بعد تغلبه على لونفييلبهدفين نظيفين، وتخطى موناكو أجاكسيو بهدفين مقابل هدف.Chambly VS Monaco .

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اليوم.. “شامبلي” و”موناكو” في دور الـ32 لكأس فرنسا , يلتقي فريقا شامبلي وموناكو في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء Chambly VS Monaco، في إطار منافسات دور الـ32 لكأس فرنسا, ووصل شامبلي لدور الـ32 بعد تغلبه على لونفييلبهدفين نظيفين، وتخطى موناكو أجاكسيو بهدفين مقابل هدف.

Chambly VS Monaco

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