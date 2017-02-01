مباشر مباراة مصر و بوركينا فاسو الاربعاء 1-2-2017 كأس أمم أفريقيا قبل النهائي on February 1, 2017

يخوض المنتخب الوطنى المصري اليوم الأربعاء، لقاء مصيريا أمام منتخب بوركينا فاسو فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا فى الجابون وتستمر حتى 5 فبراير المقبل.

يلتقى اليوم الأربعاء 1 / 2 / 2017 المنتخب الوطنى مع نظيرة بوركينا فاسو فى مباراة مصيرية بدور نصف نهائى كأس أمم أفريقيا والمقامة حاليًا بالجابون. Burkina Faso Egypt

يدير المباراة تحكيماً السنغالى مالانج ديدهيو حكماً لمواجهة مصر وبوركينا فاسو ، يعاون مالانج فى إدارة اللقاء مواطنة الثنائى جبريل كامارا والحاجى ماليك سامبا مساعدين.

استطاع الفراعنة الوصول لنصف نهائى البطولة بعد الفوز على نظيره المغربى بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا فى الدقيقة 88 من المباراة ، بينما استطاع الخيول البوركينية الوصول لنصف النهائى بعد الفوز على المنتخب التونسى بهدفين نظيفين .

موعد مباراة مصر اليوم وبوركينا فاسو يقترب رويدا رويدا اليوم الأربعاء فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون بعد التأهل بصعوبة إلي هذا الدور، منتخب مصر والذي نجح فى الفوز الصعب على المغرب بهدف محمود كهربا يجد نفسه أمام 48 ساعة فقط قبل مباراة بوركينا فاسو فى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تمام التاسعة مساء الأربعاء، كان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم من خلال اللجنة المنظمة قد حدد موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والذي واجه إعتراضا من جانب هيكتور كوبر، إلا أن الأخير عاد للتأكيد على إحترام الموعد وأهمية التعامل مع الامر فى مباراة تقرب مصر نحو الحلم الأفريقي.

تعرض منتخب مصر لضربة قوية قبل اللقاء المرتقب مع بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك عقب إعلان الاتحاد المصري، الثلاثاء، غياب المهاجم مروان محسن عن الملاعب أشهر عدة بعد تأكيد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

ونقلت صفحة الاتحاد المصري على فيسبوك عن الطبيب محمد أبو العلا قوله إن الفحوص أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي. وستتراوح فترة الغياب بين أربعة وستة أشهر.

وكان مروان أصيب في الشوط الأول من مباراة مصر أمام المغرب يوم الأربعاء الماضي في دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية بالغابون وحاول استكمال اللقاء لكنه سقط وتم استبداله بأحمد حسن (كوكا) قبل أن يسجل البديل محمود عبد المنعم “كهربا” هدف الفوز 1-صفر.

وتأتي الإصابة في توقيت سيء لمروان، إذ غاب عن بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة أيضا قبل أن يبدأ مؤخرا في حجز مكانه فيالتشكيلة الأساسية لناديه الجديد الأهلي ومنتخب مصر.

وسيغيب مروان بكل تأكيد عن لقاء بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي من كأس الأمم الإفريقية الأربعاء، وحكما عن المباراة النهائية في حال تأهل الفراعنة.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، أن هناك أمرا جديدا يطبق لأول مرة فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية وخاصة فى مدينة ليبرافيل، وذلك بسبب حالة الطقس من حرارة ورطوبة فقد يتم السماح بفترة راحة بسيطة للفرق للارتواء تسمى cooling break، إلا أن هذا القرار قد يؤخذ أثناء المباراة حسب حالة الجو. Burkina Faso Egypt وطبقا للمنسق العام، فإن طبيب الكاف يقوم قبل المباراة بقياس درجة حرارة الجو والرطوبة قبل وأثناء المباراة، وأنه إذا ارتفعت الدرجة عن 32 درجة مئوية فيقوم الطبيب بإبلاغ المنسق العام، الذى يقوم بإبلاغ الحكم ويتم إيقاف المباراة بعد مرور 30 دقيقة من الشوط لكى يرتاح اللاعبين ويشربوا المياه لمدة 3 دقائق، ويسمح بهذا الإجراء مرتين فقط مرة واحدة فى كل شوط وعند الضرورة. وطبقا للمباريات السابقة فى المجموعة فلم يتم اتخاذ هذا الإجراء حتى الآن فى أى مباراة، حيث إن درجة الحرارة لم تتعد 32 درجة مئوية، جاء ذلك خلال الاجتماع الفنى للمباراة.



تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهى المباراة الخامسة فى مشوار المنتخب الوطنى بالبطولة، بعدما خاض أولى مبارياته أمام مالى وانتهت بالتعادل السلبى، فيما انتهت مباراة الجولة الثانية مع أوغندا بهدف للفراعنة دون رد أحرزه عبد الله السعيد، ثم فوز بهدف دون رد أمام منتخب غانا ليتأهل لمباريات ربع النهائى بمواجهة المغرب ليفوز الفراعنة بهدف محمود كهربا. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو Burkina Faso Egyptتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهى المباراة الخامسة فى مشوار المنتخب الوطنى بالبطولة، بعدما خاض أولى مبارياته أمام مالى وانتهت بالتعادل السلبى، فيما انتهت مباراة الجولة الثانية مع أوغندا بهدف للفراعنة دون رد أحرزه عبد الله السعيد، ثم فوز بهدف دون رد أمام منتخب غانا ليتأهل لمباريات ربع النهائى بمواجهة المغرب ليفوز الفراعنة بهدف محمود كهربا.

ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو

تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو بملعب “لاميتى” بالعاصمة الجابونية ليبرافيل، وخاض منتخب الخيول 4 مباريات على نفس الملعب، بينما خاص منتخب الفراعنة مبارياته السابقة فى الدور الأول وربع النهائى بالبطولة على ملعب بورت جنتيل.

تقابل الفراعنة مع الخيول في 5 مناسبات سابقة ، ويحظى منتخب مصر بالنصيب الأكبر بالفوز في 3 مباريات ، وتعادلا فى مباراتين ، بينما لم تفز بوركينا فاسو في أي مواجهة مع الفراعنة.

وكانت آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين في الأول من فبراير لعام 2000 ، ضمن دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية و التى كانت تستضيفها غانا ، وانتهت بفوز مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وقد استطاع الفراعنة التأهل إلى نهائي كأس إفريقيا 1998 بعد فوزه على الخيول البوركينية فى نصف نهائى البطولة بهدفين نظيفين ، ليواجه منتخب جنوب إفريقيا ويتوج باللقب الرابع .

الكاف يطب قرار جديد لأول مرة فى المباراة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، أن هناك أمراً جديدا يطبق لأول مرة فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية وخاصة فى مدينة ليبرافيل، وذلك بسبب حالة الطقس من حرارة ورطوبة فقد يتم السماح بفترة راحة بسيطة للفرق للارتواء تسمى cooling break، إلا أن هذا القرار قد يؤخذ أثناء المباراة حسب حالة الجو وبناء على رؤية الحكم.

موعد مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة حيث تتجه أنظار الجماهير المصرية غدا الاربعاء لملعب “لاميتى” بالعاصمة الجابونية ليبرافيل لمتابعة المباراة الهامة بين مصر وبوركينا فاسو فى نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الجابون وتستمر حتى 5 فبراير المقبل. Burkina Faso egypt

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهى المباراة الخامسة فى مشوار المنتخب الوطنى بالبطولة.

موعد مباراة مصر و بوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

واعيد مباراة مصر القادمة في بطولة الامم الأفريقية ، حيث يلتقى المنتخب الوطنى يوم الاربعاء القادم مع نظيره بوركينا فاسو فى مباراة مصيرية ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالجابون، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد تأهل إلى دور الثمانية متصدرًا المجموعة الرابعة بسبع نقاط، بعد التعادل مع مالى والفوز على كل من أوغندا وغانا.

ومن ثم تفوق علي المغرب في المباراة التي أقيمت مساء الاحد بهدف مقابل لا شئ.

مباراة مصر و بوركينا فاسو

كاس امم افريقيا الدور نصف النهائي

الأربعاء، 1 فبراير, 9:00 م

ملعب دانغونج

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