مباشر مباراة الفتح و الرائد اليوم الاربعاء 1/2/2017 دورى جميل للمحترفين on February 1, 2017

يستضيف نادي التعاون نادي الشباب في مباراة قوية ومهمة لكلا الفريقين بعد خسارة كل منهما في المباراة الأخيرة، والتي إنتهت بفوز الأهلي على نادي الشباب وجمدت رصيده، وكان هناك فوز أخر في منافسة الدوري لنادي الرائد على نادي التعاون والتي وضعته في المركز الثامن من الدوري.

مشاهدة مباراة الفتح والرائد بث مباشر اليوم يوتيوب اون لاين بدون تقطيع جودة عالية لايف موبايل وكمبيوتر يلا شوت الأسطورة جودات مختلفة كورة ، يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مباراة الجولة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين بين نادي الفتح المستضيف ونادي الرائد الضيف.

مباشر مباراة الفتح و الرائد اليوم الاربعاء 1/2/2017 دورى جميل للمحترفين موعد مباراة الفتح والرائد اليوم الاربعاء 1 فبراير شباط على الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت العالمي أي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومصر والساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة السابعة مساءا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.

مباشر مباراة الفتح و الرائد اليوم الاربعاء 1/2/2017 دورى جميل للمحترفين وكانت آخر مباراة قد لعبت بين الفريقين في العام الماضي ضمن ذهاب الدوري قد إنتهت بفوز الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها كل من أدريانو ألفيس وسلطان السوادي واسماعيل بانغورا للرائد في حين سجل للفتح كل من لويس ليال دوس أنجوس وناثان جونيور.

ويحتل نادي الفتح المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة بعد تحقيق إنتصارين وخمس تعادلات وتسع هزائم وتسجيل 15 هدفا وتلقي 26 هدفا في مرماه.

أما بالنسبة لنادي الرائد فهو يحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 19 نقطة بعد تحقيق ست إنتصارات وتعادل واحد وتسع خسائر وتسجيل 25 هدفا وتلقي 32 في مرماه.

موعد مباراة الفتح والرائد حيث يقام موعد مباراة الفتح والرائد يوم الأربعاء الموافق الواحد من شهر فبراير وهذه المباراة من ضمن الجولة السابع عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين وتعتبر هذه المباراة مباراة الإياب وسوف تقام موعد مباراة الفتح والرائد علي ملعب عبدالله بن جلوي أما عن موعد مباراة الفتح والنصر فسوف تقام المباراة في تمام الساعة 5:5 وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية بينما تقام المباراة في تمام الساعة 4:5 وذلك بتوقيت جمهورية مصر العربية بينما تقام المباراة في تمام الساعة 2:5 وذلك بتوقيت جرينتش موعد مباراة الفتح والرائد, مباشر مباراة الفتح و الرائد اليوم الاربعاء 1/2/2017 دورى جميل للمحترفين .

مباشر مباراة الفتح و الرائد اليوم الاربعاء 1/2/2017 دورى جميل للمحترفين , الفتح مباراة فريق الرائد وهو يتواجد الآن في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017 وذلك برصيد احدي عشر نقطة حققها فريق فريق الفتح من خلال اللعب في ستة عشر مباراة فاز فريق الفتح مبارتين بينما تعادل فريق الفتح في خمسة مباريات بينما خسر فريق الفتح في تسع مباريات ويسعى فريق الفتح في الفوز في هذه المباراة والحصول علي الثلاثة نقاط.

بينما يدخل فريق الرائد مباراة فريق الفتح وهو يتواجد الان في المركز السابع من جدول ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017 وذلك برصيد تسعة عشر نقطة حققها فريق الرائد من خلال اللعب في ستة عشر مباريات حيث فاز فريق الرائد في ستة مباريات بينما تعادل فريق الرائد في مبارتين بينما خسر فريق الرائد في تسعة مباريات.

موعد مباراة الفتح والرائد حيث يقام موعد مباراة الفتح والرائد يوم الأربعاء الموافق الواحد من شهر فبراير وهذه المباراة من ضمن الجولة السابع عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين وتعتبر هذه المباراة مباراة الإياب وسوف تقام موعد مباراة الفتح والرائد علي ملعب عبدالله بن جلوي أما عن موعد مباراة الفتح والنصر فسوف تقام المباراة في تمام الساعة 5:5 وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية بينما تقام المباراة في تمام الساعة 4:5 وذلك بتوقيت جمهورية جمهورية مصر العربية العربية بينما تقام المباراة في تمام الساعة 2:5 وذلك بتوقيت جرينتش موعد مباراة الفتح والرائد .

موعد مباراة الفتح والرائد :

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الفتح والرائد فسوف تذاع المباراة علي قناة MBC الرياضية 2 وتذاع المباراة ايضا علي قناة MBC الرياضيةHD 2 وسوف يقوم بالتعلق علي مباراة الفتح والرائد المعلق جعفر الصليحي ويدخل فريق الفتح مباراة فريق الرائد وهو يتواجد الآن في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017 وذلك برصيد احدي عشر نقطة حققها فريق فريق الفتح من خلال اللعب في ستة عشر مباراة فاز فريق الفتح مبارتين بينما تعادل فريق الفتح في خمسة مباريات بينما خسر فريق الفتح في تسع مباريات ويسعى فريق الفتح في الفوز في هذه المباراة والحصول علي الثلاثة نقاط.

موعد مباراة الفتح والرائد :

بينما يدخل فريق الرائد مباراة فريق الفتح وهو يتواجد الان في المركز السابع من جدول ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017 وذلك برصيد تسعة عشر نقطة حققها فريق الرائد من خلال اللعب في ستة عشر مباريات حيث فاز فريق الرائد في ستة مباريات بينما تعادل فريق الرائد في مبارتين بينما خسر فريق الرائد في تسعة مباريات

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