مباشر مباراة التعاون و الشباب اليوم الأربعاء 1-2-2017 الدوري السعودي on February 1, 2017

مشاهدة مباراة التعاون والشباب – بث مباشر دوري عبداللطيف جميل 2016/2017 – بتاريخ 01/02/2017

تنطلق اليوم (الأربعاء) المرحلة الـ17 من دوري جميل السعودي، وذلك حينما يلتقي فريقا الفتح والرائد، كما يحل الشباب ضيفاً على التعاون في مباراة يعاني طرفاها من جراح الهزائم، إذ خسر الأول أمام الأهلي في مباراة تنافسية، والثاني من أمام غريمه التقليدي الرائد. الشباب الذي يمر بمرحلة صعبة هذه الأيام، عزز صفوفه بتعاقدات ثلاثة، إذ ضم لاعبي الهلال المدافع فهد غازي، والمهاجم خالد كعبي، ولاعب الارتكاز محمد القرني، وربما ان مدرب الفريق سامي الجابر سيمنحهم فرصة مباشرة للمشاركة مع الفريق أمام التعاون، خصوصاً أنهم انضموا للشباب بعد استمرارية في التدريبات مع الهلال. 25 نقطة هو الرصيد الذي جمعه الشباب خلال 16 مرحلة جعلته في المركز الخامس، ولكن مقعده ذلك سيكون في خطر في حال تعرضه لأي هزة، خصوصاً أن فريق الاتفاق يتقدم في الترتيب جولة بعد أخرى، وستكون مباراة التعاون بمثابة تحدٍ لسامي الجابر وعناصره لنسيان الخسارة أمام الأهلي. أما التعاون فهو الآخر لا يمر بمرحلة مستقرة على رغم تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين على رأسهم الروماني سان مارتن، إلا أنه خسر مواجهته الحساسة أمام الرائد، وسيلعب المدرب جالكا أمام الشباب من أجل تحفيز اللاعبين والجماهير قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا. في المباراة الثانية، سيتعين على الفتح صاحب المركز الأخير ملاقاة الرائد المنتشي بنقاط «دربي القصيم».

مباراة التعاون والشباب، نتابع معكم متابعي ومشجعي الدوري السعودي دوري عبد اللطيف جميل مباراة الشباب اليوم في إطار افتتاح الأسبوع السابع عشر من عمر الدوري السعودي الممتاز لهذا الموسم الدور الثاني مرحلة الإياب بين الفرق حيث تنطلق مباراة الشباب اليوم أمام نظيره التعاون من أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بصوت المعلق عبد الله المحيسن وتنطلق المباراة الساعة السادسة والخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث انتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكلا منهما.

يحتل فريق الشباب المركز الخامس علي لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد خمسة وعشرون نقطة تمكن فريق الشباب من حصد النقاط من خلال تحقيق الفوز بستة مباريات والتعادل بسبعة مباريات وخسارة ثلاثة مواجهات من غمار ستة عشر مباراة حيث كانت الخسارة الأخيرة خلال الجولة السابقة أمام نظيره فريق الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى فريق الشباب من خلال هذه المباراة تعويض النقاط في مباراة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط المباراة من أجل المحافظة علي المركز الخامس كون صاحب المركز السادس يمتلك برصيده واحد وعشرون نقطة.

بينما علي الجانب الأخر يحتل فريق التعاون المركز الثامن علي لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد ثمانية عشر نقطة تمكن فريق التعاون من حصد النقاط من خلال تحقيق الفوز بخمسة مباريات والتعادل بثلاثة مباريات وخسارة ثمانية مواجهات، ويسعي فريق التعاون من خلال هذه المباراة تحقيق نتيجة ايجابية والظفر بنقاط المباراة كاملة من أجل الصعود للمركز السادس بجانب فريق الاتفاق.

موعد مباراة التعاون والشباب هذا الصباح الاربعاء 1 شبــاط فبرايــر على الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت العالمي أي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومصر والساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.

اهداف مباراة التعاون والشباب هذا الصباح

وكانت آخر مباراة قد لعبت بين الفريقين في العام السابق ضمن ذهاب الـدوري قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما وسجل للشباب كل من ريكاردو ماتشادو بهدف في مرماه وهيبيرتي فرنانديز وسجل للتعاون كل من صقر عطيف وحسن معاذ فلاته بهدف في مرماه.

ويحتل نادي التعاون المركز الثامن في ترتيب دوري عبداللطيـف السعـودي برصيد 18 نقطة بعد تحقيق خمس إنتصارات وثلاث تعادلات وثمانية هزائم وتسجيل 20 هدفا وتلقي 27 هدفا في مرماه.

أما بالنسبة لنادي الشباب فهو يحتل المركز الخامس في الترتيب برصيد 25 نقطة بعد تحقيق ست إنتصارات وسبع تعادلات وثلاث خسائر وتسجيل 20 هدفا وتلقي 18 في مرماه.

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