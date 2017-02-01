مباشر مباراة مانشستر يونايتد و هال سيتي اليوم الاربعاء 1-2-2017 الدوري الإنجليزي on February 1, 2017





يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق هال سيتي وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” أولد ترافورد ” .ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 41 نقطة , في حين يحتل فريق هال سيتي المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة بنفس رصيد كريستال بالاس.

مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي بث مباشر اليوم يوتيوب اون لاين بدون تقطيع جودة عالية لايف موبايل وكمبيوتر يلا شوت الأسطورة جودات مختلفة كورة ، يحتضن ملعب أولد ترافورد مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي مانشستر يونايتد المستضيف ونادي هال سيتي الضيف بقيادة الحكم مايك جونز.

سيكون موعد مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي اليوم الثلاثاء 31 يناير كانون الثاني على الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت العالمي أي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة ومصر والساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة منتصف الليل بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.

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وكانت آخر مباراة قد لعبت بين الفريقين مطلع هذا العام ضمن دور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وقد إنتهت لصالح هال سيتي بهدفين مقابل هدف واحد حيث سجل للمان يو بول بوجبا في حين سجل لهال سيتي توم هودليستون من ضربة جزاء وبايي عمر نياسي.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب البريمرليج برصيد 41 نقطة بعد تحقيق 11 إنتصارا وثمانية تعادلات وثلاث هزائم وتسجيل 33 هدفا وتلقي 21 هدفا في مرماه.

أما بالنسبة لنادي هال سيتي فهو يحتل المركز الأخير في الترتيب برصيد 16 نقطة بعد تحقيق أربع إنتصارات وأربع تعادلات و14 خسارة وتسجيل 20 هدفا وتلقي 47 في مرماه ليكون بذلك أضعف خط دفاع في البريمرليج. Manchester United Vs Hull City

ومنذ سنة 2008 حقق الشياطين الحمر الإنتصار في تسع مناسبات في حين تفوق نادي هال سيتي في مباراة وحيدة وإنتهت مقابل أيضا بالتعادل بينهما.

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