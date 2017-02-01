مباشر مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر 1-2-2017 الدوري الانجليزي on February 1, 2017

بعد أن عبر أزمة “ديميتري باييت” بسلام، يتطلع وست هام يونايتد للبناء على مستواه المتطور مؤخرا والذي مكنه من الفوز في مباراتين متتاليتين، ضد كريستال بالاس وميدلزبره.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر



يلا شوت مشاهده مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الاربعاء 01-02-2017 ويسعى كلا من مانشستر سيتي ووست هام يونايتد الي تحقيق نتائج ايجابيه فى هذه المباراه والتى سوف تقام اليوم على ارضيه ملعب استاد أل سادار (ارضية أوساسونا) التى يحل فيها نادى وست هام يونايتد ضيفا على نادى مانشستر سيتي اليوم الاربعاء 01-02-2017.

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مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر

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