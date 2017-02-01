مباشر مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد بث مباشر الأربعاء كأس اسبانيا 1-2-2017 on February 1, 2017

توقيت موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 1 فبراير 2017 فى مباراة الذهاب فى نصف نهائى كأس ملك أسبانيا 2017 على ملعب فيسنتى كالديرون معقل فريق أتلتيكو مدريد الذى سيسعى لاستغلال عاملى الارض والجمهور لتحقيق الفوز على فريق البلوغرانا قبل مباراة العودة الصعبة على ملعب الكامب نو معقل إنريكى ورفاقه الساعين الى العودة الى مسار الانتصارات بعد التعادل الاخير امام ريال بيتيس، وهو نفس الحال فى فريق أتلتيكو مدريد الغائب عن مسار الانتصارات فى المباريات الأخيرة.

برشلونة يواجة أتلتيكو مدريد فى مباراة قوية يسعى فيها الفريق الكتالونى الى تناسى نتيجة مباراته الاخيرة امام ريال بيتيس فى الليجا حين تمكن سواريز من إحراز هدف التعادل للبارسا فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، البارسا تمكن من الصعود الى نصف نهائى الكأس بعد أن تمكن من تخطى فريق ريال سوسيداد فى ربع النهائى بفوزه فى مباراة الذهاب فى السان ماميس بهدف دون رد عن طريق نيمار من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز على ملعبه الكامب نو فى الاياب بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل الى نصف النهائى.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة Atletico Madrid vs Barcelona في كَأْسُ ملك أسبانيا ( كوبا ديل ري ) مباشرة هذا الصباح علي قناة بي أن سبورت HD3 تعليق علي سعيد الكعبي , حيث يستضيف ملعب فيسنتي كالديرون معقل فريق أتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة لقاء قمة أسبانية كبيرة الليلة ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي في منافسات كَأْسُ ملك أسبانيا 2017 , القمة الأسبانية التي تجمع أتلتيكو مدريد مع برشلونة يقودها طاقم تحكيمي ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا , يحل فريق برشلونة ضيفاً على ملعب فسنتي كالديرون للمرة الأولى هذا الموسم، والذي سيعود إليه البلوجرانا للمرة الثانية والمواجهة الثالثة أمام أتلتيكو بعد شهر من الآن أَثْنَاء لقاء الإياب بالدوري الإسباني، بعد أن إلتقيا في لقاء الذهاب على ملعب كامب نو، حيث يشهد مواجهة نارية في قمة مواجهات بطولة الْكَأْسُ والنهائي المبكر، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

فريق أتلتيكو مدريد تمكن من بلوغ الدور نصف النهائى فى كأس ملك أسبانيا بتخطى فريق إيبار فى الدور ربع النهائى، حيث تمكن سيميونى ورفاقه من تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب على ملعبه فيسنتى كالديرون بثلاثية دون رد عن طريق جريزمان وجاميرو وكوريا، بينما إنتهت مباراة الاياب بين الفريقين فى ملعب إيبار الملعب البلدى أوروا بالتعادل بهدفين لكل فريق فى مباراة قوية أهداف أتلتيكو مدريد كلا من خيمينز وخوسية ماريا.

تتوجه أعين عشاق الكرة الإسبانية مساء يوم غد الأربعاء إلى ملعب فيسنتي كالديرون الذي يحتضن مباراة من العيار الثقيل ، وذلك عندما يحل برشلونة ضيفاً على أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إسبانيا لكرة القدم.

ويسعى برشلونة للحصول على نتيجة جيدة في مباراة الذهاب قبل استضافة أتلتيكو مدريد إياباً على ملعب كامب نو ، في حين أن نادي العاصمة الإسبانية يسعى لاغتنام عامل الأرض والجمهور من أجل الفوز والابتعاد عن الحسابات قبل لقاء العودة.

وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:

* آخر مواجهة جمعت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا جاءت في ربع النهائي في موسم 2014-2015 ، وقد فاز برشلونة 1-0 على ملعب كامب ، بينما فاز إياباً بنتيجة 3-2.

* برشلونة فاز في ثلاث في آخر خمس مباريات أمام أتلتيكو مدريد في ملعب فيسنتي كالديرون في كل المسابقات ، فيما خسر في مباراتين وسجل ستة أهداف في هذه المواجهات.

* أتلتيكو مدريد حافظ على نظافة شباكه مرتين في آخر خمس مباريات أمام برشلونة على ملعب فيسنتي كالديرون في جميع المسابقات ، بينما تلقى هدف على الأقل في كل مباراة.

* أردا توران هو هداف برشلونة في بطولة كأس إسبانيا خلال هذا الموسم حيث سجل أربع أهداف ، وهو على بعد هدف من هداف البطولة وسام بن يدر الذي سجل خمسة أهداف.

* المرة الأخيرة التي تمكن بها أتلتيكو مدريد من إقصاء برشلونة من بطولة كأس إسبانيا كانت في الدور نصف النهائي من موسم 1999-2000 ، حيث تأهل بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين.

* برشلونة حافظ على نظافة شباكه مرتين فقط خلال ست مباريات خاضها في بطولة كأس إسبانيا هذا الموسم ، في حين أن أتلتيكو مدريد حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مناسبات.

* المواجهات بين دييجو سيميوني ولويس إنريكي انتهت مرة واحدة فقط بالتعادل ، والتي جاءت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري بنتيجة هدف لمثله.

* ليونيل ميسي لم يسجل في مرمى أتلتيكو مدريد في آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات الرسمية ، الهدف الأخير الذي سجله في مرمى الروخي بلانكوس جاء في يناير 2016.

* لويس إنريكي فاز في سبعة من آخر 11 مباراة ضد المدرب الأرجنتيني دييحو سيميوني في جميع المسابقات الرسمية ، فيما خسر مدرب برشلونة الحالي في ثلاث مواجهات فقط.

* أكبر فوز حققه أتلتيكو مدريد على برشلونة في ملعب فيسنتي كالديرون في كأس إسبانيا جاء 4-0 في إياب الدور ربع النهائي من موسم 1988-1989 ، بينما أكبر فوز حققه برشلونة في ملعب فيسنتي كالديرون كان 5-0 في ذهاب ثمن النهائي من موسم 1992-1993.

تعهد مدرب نادي برشلونة لويس إنريكي بعدم اللجوء إلى الدفاع في مباراة ذهاب أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي مدريد كأس ملك إسبانيا المقرر، مساء الأربعاء.

وتوقع إنريكي في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أن تكون المباراة “صعبة جدا”، وأضاف:” لدينا هدف واضح لما نريد تحقيقه. نريد الفوز بالمباراة الأولى” وفق “رويترز”.

وأضاف أنه لا يعتقد أن يغير مدرب أتلتيكو، دييغو سيميوني، من أسلوبه في المبارة، واصفا إياه بالمنافس الصعب.

وسيفتقد برشلونة لجهود أندريس إنيستا الذي يعتبر قلب الفريق الكاتالوني في خط الوسط، كما سيغيب عنه أيضا سيرخيو بوسكيتس بسبب الإصابة.

التعليقات