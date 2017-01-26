مباشر مباراة هال سيتي و مانشستر يونايتد الخميس 26-1-2017 كأس الرابطة الإنجليزية on January 26, 2017

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره هال سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر يونايتد Hull City vs Manchester United في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مباشرة اليوم علي سبورت تعليق عصام الشوالي , حيث يستضيف ملعب كينجستون كوميونيكاشنز معقل فريق هال سيتي في مدينة هال في إنجلترا مباراة يسعي من خلالها الشياطين فريق مانشستر يونايتد تأكيد التفوق والتواجد في نهائي البطولة بعد الفوز ذهاب بهدفين مقابل لاشئ بينما يسعي هال سيتي لمعادلة نتيجة الذهاب للمحافظ علي حظوظه وذلك ضمن مباريات اياب نصف نهائي منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2017 , المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة , حيث يحل فريق مانشسر يونايتد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره هال سيتي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي يستضيفها ملعب هال الليلة، في مواجهة تبدو في متنازل رجال مورينيو الذين باتو أقرب الفرق تأهلاً للمباراة النهائية.

مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر يونايتد اليوم

Watch Hull City vs Manchester United Live Today

مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر يونايتد اليوم 26-1-2017 في كأس الرابطة الإنجليزية

لقاء في كأس الرابطة اليوم – مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الذي استضافه ملعبه أولد ترافورد بهدفين نظيفين سجلهما كل من خوان ماتا ومروان فلايني خلال الشوط الثاني من المباراة، وهو ما يسعى الفريق للحفاظ عليه على الأقل بالخروج بمجرد نتيجة التعادل التي تضمن له التأهل رسمياً، إلا أن الفريق سيحاول حتماً تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه. أيضاً مانشستر يونايتد بقيادة مدربه العبقري جوزيه مورينيو من استعادة نغمة الانتصارات واستغلال مواجهة هال سيتي صاحب المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في العودة للطريق الصحيح مرة ثانية بعد أن تراجع مستوى ونتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة. كلا الفريقين فشل في تحقيق الفوز خلال المباراة الأخيرة التي خاضها قبل هذا اللقاء مباشرة، حيث تعادل مانشستر يونايتد في الثواني الأخيرة من مواجهته أمام ستوك سيتي على ملعب الأخير بعد أن أدرك روني هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي ليخرج بنقطة وحيدة، فيما فشل في استغلال تعثر الكبار خلال الجولة الماضية. أيضاً تعادل الشياطين الحمر في الجولة السابقة من البريميرليج أمام ليفربول، ليفقد أربع نقاط خلال آخر مباراتين، فيما تمكن فريق هال سيتي من استعادة نغمة الانتصارات خلال تلك الجولة بهدف نظيف أمام بورنموث على نفس ملعب مباراة اليوم، الذي خسر عليه لقائه أمام ضيفه اليوم خلال الجولة الثالثة من عمر المسابقة بهدف نظيف أيضاً، لكنه خسر في آخر مبارياته أمام تشيلسي على ستامفورد بريدج بهدفين نظيفين ليواصل الصراع في مراكز الهبوط.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه أولد ترافورد بثنائية نظيفة ويكفي أبناء جوزيه مورينيو الفوز أو التعادل في لقاء اليوم من أجل ضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر سيدخل فريق هال سيتي اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز حيث تعد المباراة مصرية وسيدفع المدرب ماركو سيلفا بجميع الأوراق القوية في اللقاء من أجل تحقيق المفاجأة والفوز على المانيو، كما يفتقد مدرب هال سيتي النجم المصري أحمد المحمدي الذي يشارك مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بثنائية نظيفة على ملعب أولد ترافورد معقل المانيو.

مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر يونايتد Hull City vs Manchester United في بطولة كَأْسُ رابطة المحترفين الإنجليزية مباشرة هذا الصباح علي قناة بي أن سبورت HD2 تعليق عصام الشوالي , حيث يستضيف ملعب كينجستون كوميونيكاشنز معقل فريق هال سيتي في مدينة هال في إنجلترا مباراة يسعي من خلالها الشياطين فريق مانشستر يونايتد تأكيد التفوق والتواجد في نهائي البطولة بعد الغلبة ذهاب بهدفين مقابل لاشئ بينما يسعي هال سيتي لمعادلة نتيجة الذهاب للمحافظ علي حظوظه وذلك ضمن مباريات اياب نصف نهائي منافسات كَأْسُ الرابطة الإنجليزية 2017 , المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة , حيث يحل فريق مانشسر يونايتد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره هال سيتي، في إياب نصف نهائي بطولة كَأْسُ رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي يستضيفها ملعب هال الليلة، في مواجهة تبدو في متنازل رجال مورينيو الذين باتو أقرب الفرق تأهلاً للمباراة النهائية.

يواجه فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، نظيره فريق هال سيتي ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز بمدينة هال.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد”، انتهت بفوز المانيو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب هال سيتي.

تقام مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي في تمام الساعة الـ9.45 مساء اليوم الخميس على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يذكر أن لقاء الذهاب قد انتهى بثنائية نظيفة لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ويكفية اليوم التعادل أو الهزيمة بهدف وحيد لضمان التأهل للمباراة النهائية.

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