مباشر مباراة برشلونة و ريال سوسيداد الخميس 27-1-2017 كاس ملك إسبانيا on January 26, 2017

يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم الخميس نظيره فريق ريال سوسيداد , وذلك في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” كامب نو “.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد Barcelona vs Real Sociedad في كأس ملك أسبانيا ( كوبا ديل ري ) مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD3 تعليق يوسف سيف , حيث يستضيف ملعب الكامب نو معقل برشلونة في مدينة برشلونة الإسبانية بأقليم كتالونيا في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة لقاء ضمن مباريات اياب دور ربع النهائي في منافسات كأس ملك أسبانيا 2017 , مباراة برشلونة وريال سوسيداد يقودها الحكم خوان مارتينيز مونويرا , يخوض فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني، وحامل لقب كأس ملك إسبانيا أيضاً، مباراة هامة وصعبة على كلا الفريقين، ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، دور الثمانية، في المواجهة أمام نظيره ريال سوسيداد، التي يستضيفها ملعب كامن نو معقل البلوجرانا، في ظل رججلة أصحاب الأرض للحفاظ عل لقبهم. أصحاب كامب نو لديهم أفضلية كبيرة في التأهل، حيث تمكنوا من حسم لقاء الذهاب، والذي استضافه ملعب أنويتا بهدف نظيف لنجمه البرازيلي نيمار، ليس فقط بسبب هذا الانتصار، الذي شهد عودة نيمار للتسجيل بعد غياب طويل، وفك عقدة الملعب الذي استعصى على رجال إنريكي تحقيق الفوز عليه منذ زمن بعيد، ولكن هناك أسباب أخرى.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم

Watch Barcelona vs Real Sociedad Live Today

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم 26-1-2017 في كأس ملك أسبانيا

لقاء اليوم في كأس ملك أسبانيا – مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

أفضلية برشلونة أيضاً، سترجع لكون لقاء الإياب يقام على ملعب كامب نو وسط مساندة جماهيرية غير عادية من جماهير البطل، مما سيجعل اللقاب أكثر صعوبة على الضيوف ريال سوسيدا، الذي يحتا لتسجيل هدفين نظيفين، دون استقبال أي هدف من أفضل خط هجوم على مستوى العالم، خلال تلك المواجهة. لقاء اليوم هو اللقاء الثالث الذي يجمع برشلونة وريال سوسيداد هذا الموسم، حيث جمعت الفريقين مواجهة أولى على ملعب أنويتا أيضاً، كات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي، حيث كان أصحاب الأرض قد تقدموا بهدف قبل أن يدرك النجمم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل لفريقه بعد ست دقائق فقط. برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه وحجز مكان في النهائي عن قوة وجدارة واستحقاق وتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم على حساب ريال سوسيداد ومواصلة نغمة الانتصارات التي يعيشها الفريق حالياً، فقد حقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة قبل مباراة اليوم على حساب إيبار، وقبله بحماسية على حساب لا بالماس، في حين تفوق سوسيداد على سيلتا فيجو وقبله على مالاجا بهدفين نظيفين، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا خلف أتلتيكو بفارق الأهداف فقط وبفارق ست نقاط عن برشلونة، مما يشير إلى أنه فريق قوي ومنافس صعب.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر بتاريخ 26-01-2017 كأس ملك أسبانيا

وكانت مباراة الذهاب قد إتهت بفوز برشلونة بنتيجة 1-0 ,

تقام مباراة برشلونة وريـال سوسيداد في تمام الساعة الـ10.15 مساء اليوم، الخميس، على ملعب الكامب نو، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز برشلونة بهدف من دون رد، ويكفية اليوم الفوز أو التعادل لضمان التأهل للمربع الذهبي.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد الخميس المقبل من ضمن مباريات إياب الدور الربع النهائي من كأس ملك إسبانيا من العام الحالي 2017 حيث إستطاع الفريق الكتالوني بالنجاح وتحقيق الفوز له بملعبه بسوسيداد من حيث تسجيل هدف واحد دون رد أمام نظيرة في مباراة الذهاب مما أدى إلى تسهيل مهمته بالإستمرار بالطولة والتأهل بها إلى النصف النهائي خلال المباراة القادمة .

كما أن فريق برشلونة يسعى من أجل تخطي عقبة فريق ريال سوسيداد بنجاح حيث تخطى قبلها الكثير من المباريات الآخرى بمحطات مبارياتة بينما هذه المرة سوف تكون المباراة بأياب بطولة كأس ملك إسبانيا 2017 حيث أنها من أهم المباريات والصعبة للغاية في حالة إذا خاض الفريق المباراة مستهوناً بالفريق الذي إمامه وخصوصاً بأنه إستطاع في خلال مباراة الذهاب بالإنتصار عن طريق تسجيل هدف واحد من ركلة جزاء مما ساعدت الفريق كثيراً بالرحلة للاعبين إثناء المباراة المقبلة على ملعبهم .

موعد مباراة برشلونة وسوسيداد الخميس 26-1-2017 :-

كما أن البرسا تعيش خلال هذه الفترة حالة متميزة على مستوى النتائج والأداء وخصوصاً بعودة اللاعب الكبير ميسي لمستواه خلال الأونة الأخيرة مما عمل على مساعدتة بحسم الكثير من المواجهات بالإضافة إلى رجوع الفريق بالنسق السريع بجانب إلى تحقيق النتائج العالية حيث إستطاع من تسجيل 17 هدفاً خلال خوضه بأربع مباريات بالفترة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني .

سوف تقام مباراة برشلونة وسوسيداد يوم الخميس المقبل الموافق 26-1-2017 في تمام الساعة الحادية 11:15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة 10:15 بتوقيت جمهورية مصر العربية بينما في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت الجزائر .

أهم القنوات الناقلة عن مباراة برشلونة وسوسيداد :-

سوف يتم بث مباراة برشلون وسوسيداد عبر قناة بي أن سبورت 3 الرياضية بث مباشر .

ونذكر لكم من ناحية آخرى عن مشوار فريق برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا 2017 حيث إستطاع أن ينجح بالفور على فريق إيركوليس من خلال تسجيل سبعة أهداف دون رد خلال مباراة الإياب وتعادل بشكل إيجابي في مباراة الذهاب من الدور 32 وبعد ذلك إستطاع أن يتخطى فريق إتلتيك بيلباو حيث فاز عليه في مباراة الذهاب والإياب من خلال تسجيل هدفين , بينما فريق ريال سوسيداد إستطاع أن يتخطى بلد الوليد في دور ال 32 بالإضافة إلى فريق فياريال بدور 16 .

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد القنوات الناقلة بث مباشر مباراة برشلونة vs ريال سوسيداد كأس ملك أسبانيا ، مباراة برشلونة وريال سوسيداد، يستضيف برشلونة على ملعب الكامب نو نظيره فريق ريال سوسيداد، يعتبر هذا الملعب الاساسي لفريق الكتالوني، يتسع هذا الملعب “98934” متفرج، ومن المقرر أن تقام المباراة في مساء يوم الخميس الموافق 26 من شهر يناير الجاري لعام 2017، في مباراة ربع نهائي كاس ملك أسبانيا بلقاء العودة، يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 41 نقطة في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر

كانت نتيجة لقاء الذهاب بين فريقي برشلونة وريال سوسيداد، التي اقيمت يوم الخميس 19 يناير 2017، علي أرضية ملعب انويتا بعدد الجمهور: 28,461 متفرج، وكان هو فوز الفريق البرسا بهدف دون رد عن طريق اللاعب نيمار دا سيلفا عن طريق ضربة جزاء فى دقيقة 21 من زمن الشوط الأول، وكان يدير المباراة الحكم غونزاليس غونزاليس خوسي لويس.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقناة الناقلة

يستضيف فريق ريال سوسييداد نظيره فريق برشلونة بتاريخ 25 من شهر يناير الحالي الموافق يوم الخميس على ملعب الكامب نو في لقاء العودة، وسوف يطلق الحكم صفارة المباراة في تمام الحادية عشر والربع مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية واليمن و الأردن و العراق، وفي تمام الساعة الثانية عشر والربع مساءا بتوقيت الأمارات العربية المتحدة، وفى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا،

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