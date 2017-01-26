مباشر مباراة النصر و القادسية الخميس مباشر 26-1-2017 دوري عبد اللطيف جميل on January 26, 2017

مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر اليوم يوتيوب اون لاين بدون تقطيع جودة عالية لايف موبايل وكمبيوتر يلا شوت كورة ، يحتضن ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) مباراة الجولة 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين بين نادي القادسية المستضيف ونادي النصر الضيف بقيادة الحكم محمد الهويش ومساعدة كل من بدر الشمراني وعلي بدوي وحسن الحبيب حكما رابعا.

سيكون موعد مباراة النصر والقادسية اليوم الخميس 26 يناير كانون الثاني على الساعة الخامسة والربع مساءا بالتوقيت العالمي أي الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة ومصر والساعة الثامنة والربع ليلا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة التاسعة والربع ليلا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة النصر والقادسية حيث تقام مباراة النصر والقادسية يوم الخميس الموافق السادس والعشرون من شهر يناير وهذه المباراة من ضمن الجولة السادسة عشر في دوري جميل للمحترفين 2017 وتقام مباراة النصر والقادسية علي ملعب مدينة الأمير سعيد بن جلوي الرياضية أما عن موعد مباراة النصر والقادسية فسوف تقام المباراة في تمام الساعة 8:15 م بتوقيت المملكة العربية السعودية بينما تقام المباراة في تمام الساعة 7:15 م وذلك بتوقيت مصر بينما تقام المباراة في تمام الساعة 6:15 وذلك بتوقيت جرينتش موعد مباراة النصر والقادسية.

تنطلق مساء اليوم مباراة القادسية والنصر التى تقام اليوم الخميس فى منافسات الجولة السادسة عشر من مرحلة الاياب فى بطولة دورى عبداللطيف جميل للمحترفين وسوف تقام المباراة على ارض استاد الراكة ويقودها الحكم الدولي محمد الهويش وهى منافسة قوية بين الفريقين يسعى فيها كلا منهم الى تحقيق الفوز فى اللقاء .

موعد لقاء القادسية مع النصر واستعداد الفريقين

يستضيف فريق القادسية مساء اليوم الخميس فريق النصر على ارض ملعب الراكة فى مواجهة على حصد النقاط يدخلها فريق القادسية ويسعى الى الاستفادة من عامل الارض والجمهور كى يحقق افضل نتيجة ممكنة امام العالمى ويحسن ترتيبه فى جدول البطولة ويتواجد فريق القادسية فى المركز العاشر ويمتلك رصيد ثلاثة عشر نقطة حتى هذه الجولة وهذا هو لقاء الاياب بين الفريقين وقد كانت نتيجة لقاء الذهاب فى الدور الاول هى فوز فريق النصر بهدف مقابل لاشىء.

وفى المقابل يدخل فريق النصر اللقاء ويسعى الى تحقيق الفوز لابديل عنه والحصول على نقاط اللقاء كاملة لمواصلة المنافسة والوصول للصدارة ويحتل فريق النصر الترتيب الثالث من البطولة ويمتلك رصيد اثنان وثلاثون نقطة حتى الان ويسعى المدير الفنى للنصر ماميتش الى تقليل فارق النقاط بين النصر والمتصدر للبطولة الهلال واكد ماميتش انه يثق فى قدرة لاعبى النصر على حسم اللقاء اليوم بالفوز ومواصلة النتائج المميزة للعالمى هذا الموسم .

توقيت لقاء القادسية مع النصر والقنوات الناقلة

سوف تقام اللقاء بين الفريقين على ارض استاد الراكة فى توقيت الساعة السابعة الا الربع بالتوقيت المصرى والذى سوف يكون فى توقيت الساعة الثامنة والربع بالتوقيت السعودى وسوف تنقل احداث اللقاء بين الفريقين على شاشة القناة الفضائية ام بى سى برو للرياضة فى مواجهة قوية تترقبها جماهير الفريقين.

سيكون موعد مباراة النصر والقادسية اليوم الخميس 26 يناير كانون الثاني على الساعة الخامسة والربع مساءا بالتوقيت العالمي أي الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة ومصر والساعة الثامنة والربع ليلا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة التاسعة والربع ليلا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.

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بث مباشر مباراة النصر والقادسية الان مباشر

في مباراة اليوم بث مباشر لايف, تلعب المباراة في نقل حي ولايف , حيث يحتل نادي القادسية المركز حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة اليوم من خمسه عشر مباراة تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في سبعه وخسر في سته وله سبعه عشر هدف وعليه عشرون وله من نقاط ثلاثه عشر نقطه في جدول ترتيب الدوري , فيما نادي النصر فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري من اثنين وثلاثون نقطه في جدول ترتيب الدوري.

موعد وتوقيت بث مباشر مباراة النصر والقادسية الان مباشر

في مباراة اليوم بث مباشر من كورة لايف تقام في تمام الساعه , 20:15 بتوقيت مكه وفي تمام 19:15 بتوقيت مصر في بث حي ومباشر لمباراة اليوم , في دوري عبد اللطيف جميل

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