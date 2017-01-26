مباشر مباراة الشحانية و السيلية الخميس 26/1/2017 دورى نجوم قطر on January 26, 2017

ينطلق الأسبوع الثامن عشر لدوري نجوم قطر من خلال المباراة التي ستجمع بين فريقي الشحانية والسيلية وستقام في السادسة واربعون دقيقة من مساء الخميس الموافق 26 يناير الحالي باستاد حمد الكبير بالنادي العربي، وتحظى المواجهة باهتمام كبير من جانب الفريقين لرغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لتحسين موقفهما بجدول الترتيب، حيث يحتل السيلية المركز العاشر برصيد 18 نقطة، في حين يحتل الشحانية المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، ويتطلع الشحانية الى تكرار فوزه على السيلية بعد التغلب عليه 2/1 في القسم الاول، في الوقت الذي سيحاول فيه السيلية تعويض هزيمته وتحقيق الفوز.

ويخوض الفريقان المباراة في ظل ظروف مختلفة، حيث سيعتمد السيلية على المعنويات العالية للاعبيه بعد عبور ام صلال بهدف نظيف بالجولة الماضية وهو الانتصار الذي قفز بالسيلية الى المركز العاشر، وابعد الفريق مؤقتاً عن صراع المراكز المتاخرة، في الوقت الذي سيحاول فيه الشحانية استعادة توازنه من جديد وتعويض خسارته الثلاثية امام الغرافة والتي اوقفت رصيد الفريق عند 14 نقطة وجعلته قريباً من دائرة الخطر.

وستكون الرغبة موجودة لدى لاعبي الفريقين لتقديم عرض قوي وتحقيق الانتصار، فالسيلية سيبحث عن انتصاره السادس، اما الشحانية فسيلعب من اجل تحقيق فوزه الثالث، وسيكون التعادل مرفوض من جانب الفريقين الباحثين عن النقاط كاملة، خاصة من فريق الشحانية والذي يعتبر اكثر فرق دوري نجوم قطر تعادلاً حتى الان برصيد 8 تعادلات في الوقت الذي تعادل فيه السيلية في ثلاثة مباريات فقط.

يستضيف ملعب حمد الكبير بالنادي العربي افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري نجوم قطر، حيث يلتقي فريق الشحانية بالسيلية في مباراة قوية تجمع بين الفريقين في السادسة وأربعين دقيقة من مساء اليوم.

وتعتبر هذه المباراة ثأرية بالنسبة لفريق السيلية الذي خسر بهدف لهدفين في لقاء القسم الأول الذي جمع بينها في الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، كما أن كون اللقاء من 6 نقاط سيعطي هذه المباراة قوة كبيرة وصراعاً بين الفريقين لحصد الثلاثة نقاط الهامة في صراع الهبوط لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن يلعب الفريقان بطريقة مفتوحة مما سيجعل المباراة ذات طابع هجومي نتيجة بحثهما عن الانتصار، حيث إن التعادل لن يخدم مصالح الفريقين في هذه المرحلة الصعبة من بطولة الدوري.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

ويدخل فريق الشحانية هذه المباراة في وضع حرج للغاية بعدما واصل تراجعه في جدول الترتيب، حيث يمتلك الشحانية 14 نقطة جعلته يتواجد في المركز 12 من جدول الترتيب، فيما يدخل فريق السيلية هذه المباراة في حالة أفضل بعدما جمع 18 نقطة وضعته في المركز العاشر من ترتيب دوري نجوم قطر.

طموح الفريقين



ويطمح فريق الشحانية لطوق نجاه في هذه المباراة بعدما حقق سلسلة نتائج سيئة للغاية خلال القسم الثاني من دوري نجوم قطر، حيث لم يجمع سواء نقطتين في أربعة مباريات لعبها الفريق في هذا الموسم، حيث تعادل مع فريقي معيذر وأم صلال، وخسر أمام الريان بهدف، والغرافة بثلاثة أهداف نظيفة.أما فريق السيلية الذي كان يعاني من تراجع كبير في النتائج خلال الفترة الأخيرة نجح أخيراً في تحقيق أول انتصارٍ له منذ فترة طويلة بالفوز على فريق أم صلال بهدف نظيف، ليعود لسكة الانتصارات، ويطمح الفريق للمزيد من التقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وستكون مباراة الشحانية هي فرصة للمدرب التونسي سامي الطرابلسي لحصد ثلاثة نقاط هامة بمثابة 6 نقاط في صراعه على البقاء هذا الموسم، خاصة وأن فريق الشحانية في حالة سيئة للغاية ولم ينجح مدربه الكرواتي سيتماتش في تثبت تشكيلته حتى الآن، أو إضافة أي بصمة للفريق خلال توليه مهمة تدريب الشحانية في القسم الثاني من دوري نجوم قطر.التشكيلة المتوقعة للفريقينومن المتوقع أن يلعب فريق الشحانية خليفة الدوسري في حراسة المرمى، وجاسم وألفارو ميخيل، وعبداللطيف صلاح، وعلي جوكار في الدفاع، وعبدالله خالد اليزيدي، ورحيم زهافي، ويوسف هاني بلان، ونبيل أنور في الوسط، وأمانجو، وفهد خلفان في الهجوم.أما بالنسبة لفريق السيلية فمن المتوقع أن يلعب جوميس في حراسة المرمى، ومبارك السعدي، ومصطفى محمد عبدالحميد، ودراجوس، وحمد العبيدي في الدفاع، وفالنتين لازار، وسانجار شاحميدوف، ومجدي صديقي، ومحمد مدثر في الوسط، وميرغني الزين، وتيمور خيوجا في الهجوم.

يتقابل فريقا الشحانية والسيلية في الساعة السادسة الا ثلثا بتوقيت القاهره من عشية هذا النهار يوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من منافسات الدوري القطري.يحتل السيلية الترتيب العاشر بمخزون 18 نقطة، ويأتي الشحانية في الترتيب 12 بمخزون 14 نقطة.

موعد مباراة الشحانية والسيلية

ينطلق الأسبوع الثامن عشر لدوري نجوم دولة قطر عن طريق الماتش التي ستجمع بين فريقي الشحانية والسيلية وستتم إقامة في السادسة واربعون دقيقة من عشية يوم الخميس الموافق 26 شهر يناير القائم باستاد مدح الهائل بالنادي العربي، وتحظى الصدام باهتمام هائل من قرب الفريقين لرغبة جميع منهما في تقصي المكسب وحصد النقاط الثلاثة لتجميل موقفهما بجدول المركز، حيث يحتل السيلية الترتيب العاشر بمخزون 18 نقطة، بينما يحتل الشحانية الترتيب الثاني عشر بمخزون 14 نقطة، ويتطلع الشحانية الى تتالي مكسبه على السيلية عقب التغلب عليه 2/1 في القسم الاول، في الحين الذي سيحاول فيه السيلية بدل هزيمته وتحقيق المكسب.

ويخوض الفريقان الماتش في وجود أوضاع متنوعة، حيث سيعتمد السيلية على المعنويات العالية للاعبيه عقب عبور ام صلال من أجل نقي بالجولة الفائتة وهو المكسب الذي وثب بالسيلية الى الترتيب العاشر، وابعد الفريق مؤقتاً عن صراع المراكز المتاخرة، في الحين الذي سيحاول فيه الشحانية استرجاع توازنه مكررا وتعويض خسارته الثلاثية في مُواجهة الغرافة والتي اوقفت مخزون الفريق نحو 14 نقطة وجعلته بعد وقت قريبً من دائرة الخطر.

وستكون الرغبة حاضرة لدى لاعبي الفريقين لتقديم عرض قوي وتحقيق المكسب، فالسيلية سيبحث عن مكسبه السادس، اما الشحانية فسيلعب من اجل تقصي انتصاره الثالث، وسيكون التعادل مرفوض من جوار الفريقين الباحثين عن النقاط كاملة، خصوصا من فريق الشحانية والذي يُعد اكثر فرق بطولة دوري نجوم دولة قطر تعادلاً حتى هذه اللّحظة بمخزون 8 تعادلات في الحين الذي تعادل فيه السيلية في ثلاثة ماتشات لاغير.

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