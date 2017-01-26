مباشر مباراة الرائد و التعاون بث مباشر الخميس دوري عبد اللطيف جميل 26/01/2017 on January 26, 2017

مباراة الرائد والتعاون بث مباشر اليوم يوتيوب اون لاين بدون تقطيع جودة عالية لايف موبايل وكمبيوتر يلا شوت كورة ، يحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الجولة 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين بين نادي الرائد المستضيف ونادي التعاون الضيف بقيادة الحكم سيمون مارسينياك ومساعدة كل من يوماس ليستكيفيس وباويل سوكولنيكي وتركي الخضير حكما رابعا.

سيكون موعد مباراة الرائد والتعاون اليوم الخميس 26 يناير كانون الثاني على الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت العالمي أي الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الجزائر وتونس أي الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومصر والساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والسودان والساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.

يتقابل فريقا الرائد والتعاون في الساعة الخامسة والنصف الا خمس دقائق من عشية هذا النهار يوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من منافسات الدوري السعودي يحتل التعاون الترتيب السابع بمخزون 18 نقطة، ويأتي الرائد في الترتيب الثامن بمخزون 16 نقطة.

موعد مباراة الرائد والتعاون

نجح فريق التعاون في تقصي الانتصار على قرينه الرائد في ديربي القصيم 2-1 في الدور الأول رغم الطليعة السيئة للتعاون قبلها في أول مباراتين بالخسارة من الوحدة والهلال 3-2 و2-0 توالياً ويحتل التعاون الترتيب السابع بمخزون 18 نقطة ويليه بمخزون 16 نقطة فريق الرائد ويتكبد التعاون حديثاً من سوء العواقب ويتمثل هذا في ضياع 3 ماتشات في أخر أربع ماتشات على المنحى الآخر لم يحصد الرائد في أخر 8 ماتشات سوى أربع نقاط تبدا المباراة فى تمام الخامسه والربع مساءً بتوقيت القاهره وفى تمام السادسه والربع مساءً بتوقيت السعوديه وفى تمام السابعه والربع مساءً بتوقيت الامارات وفى تمام الثالثه والربع مساءً بتوقيت المغرب

ويدخل الرائد اللقاء وهو لديه 16 نقطة وضعته في الترتيب الثامن متسلحاً بثلاث عمليات تجارية محلية أبرمها أثناء ماركت الانتقالات الشتوية وهي الحارس خالد شراحيلي والظهير اليمين عبدالرحمن الشمري ولاعب الوسط البرازيلي ويندر لوبيز، بينما يعتمد مدرب الفريق التونسي ناصيف البياوي كثيراً على رأس الحربة الفرنسي إسماعيل بانغورا ولاعب الوسط سلطان السوادي كأهم المفاتيح الهجومية للفريق، ويتخلف عن الحضور عن الرائد مدافعه أحمد الحبيب الموقوف بثلاث بطاقات صفراء.

وفي المنحى الآخر يدخل التعاون يقاد من قبل مدربه الروماني كونستانتين جالكا وفي جعبته 18 نقطة في الترتيب السابع، وسيستفيد الفريق من خدمات لاعبي الوسط الروماني المخضرم سان مارتن وعبدالمجيد السواط والمهاجم محمد الصيعري الذي انتدبهم في الانتقالات الشتوية، بينما يعوّل التعاونيون على لاعب الوسط السوري جهاد الحسين والمهاجم الهولندي منير الحمداوي في ترجيح كفة “الأصفر” في الصراع المنتظرة.

أما بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الرائد والتعاون اليوم فستكون قناة ام بي سي برو سبورت 1 وقناة ام بي سي برو سبورت 1 اتش دي.

نتيجة مباراة الرائد والتعاون اليوم

الرائد 0 – التعاون 0 …

وكانت مباراة الذهاب قد إنتهت بفوز نادي التعاون ضمن الأسبوع الثالث من الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف واحد وسجل للتعاون منير الحمداوي وسعيد الدوسري في حين سجل للرائد صالح الشهري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان من جديد في إطار دور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودية وذلك خلال يوم 7 فبراير شباط المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل نادي الرائد المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد تحقيق خمس إنتصارات وتعادل واحد وتسع هزائم مسجلا 22 هدفا ومتلقي في شباكه 30 آخرين.

أما بالنسبة لنادي التعاون فهو يحتل المركز السابع فوقه مباشرة برصيد 18 نقطة بعد أن حقق خمس إنتصارات وثلاث تعادلات وسبع هزائم مع تسجيل 18 هدفا وتلقي 24 آخرين في مرماه.

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