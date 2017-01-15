مباشر مباراة يوفنتوس و فيورنتينا بث مباشر الاحد 15-1-2017 الدوري الايطالي on January 15, 2017

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يلعب يوفنتوس مساء الاحد امام فيورنتينا وذلك ضمن منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي.

وسيدخل البيانكونيري لهذه المباراة بتشكيل كالاتي:

“بوفون، روجاني، بارزالي، كيليني، اسامواه، خضيرة، ماركيزيو، ستورارو، بيانيتش، ديبالا، هيجواين”.

عشاق الدوري الايطالي على موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم الاحد في الجولة الافتتاحية من الدور الثاني من الكالتشيو في هذا الموسم 2016-2017 وتعتبر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا اليوم ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتاتيكم مباراة يوفنتوس وفيورنتينا , ويمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مباشر اليوم على ملعب ارتميو فرانكي بمدينة فلورنسا ACF Fiorentina vs Juventus FC.

مشاهدة مباراة فيورنتينا ويوفنتوس Fiorentina vs Juventus في الدوري الإيطالي ( الكالتشيو – سيريا آ ) مباشرة اليوم علي تعليق علي سعيد الكعبي , حيث يستضيف ملعب أرتيميو فرانكي معقل فرق فيورنتينا في مدينة فلورنسا الإيطالية مباراة تعد قمة الجولة عندما يحل السيدة العجوز فريق يوفنتوس ضيفا علي فيورنتينا في لقاء قوي منتظر يسعي من خلاله يوفنتوس حصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل الحفاظ علي صدارة الكالتشيو وفارق النقاط بينه وبين روما صاحب المركز الثاني وذلك ضمن مباريات الجولة العشرون من منافسات الكالتشيو الدوري الإيطالي 2017 , المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة , المباراة يقودها طاقم تحكيمي بقيادة الحكم لوكا بانتي , حيث يخرج فريق يوفنتوس متصدر جدول دوري الدرجة الأولى الإيطالي وحامل اللقب خلال الخمس مواسم الأخيرة، لمواجهة فريق فيورنتينا، ضمن مباريات الجولة العرون من عمر المسابقة، والأولى من مباريات الدور الثاني والعودة، بعد أن انتهى كل منهما من مباراة الدور السادس عشر من بطولة الكأس.

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كلاهما افتتحا موسمه الحالي أمام الآخر في المواجهة التي استضافها ملعب يوفنتوس أرينا، وتمكن حالمل اللقب من حسمها لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بنجاح، فيما يدخل فيورنتينا لقاء اليوم وعينه على الثلاث نقاط والثأر من ضيفه ورد هزيمة الدور الأول والجولة الافتتاحية. كلا الفريقين تخطى مواجهته بدور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا بنجاح، وتمكن من الوصول للدور ربع لنهائي، دور الثمانية، حيث اجتاز فيورنتينا عقبة كييفو فيرونا على نفس هذا الملعب بهدف نظيف، فيما تمكن يوفنتوس من تحقيق الفوز على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام أتالانتا. فريق يوفنتوس نجح في الحفاظ على تربعه على قمة جدول دوري الدرجة الأولى الإيطالي حتى الآن، بعد أن حقق خمسة عشر انتصاراً وتلقى ثلاثة هزائم دون أي تعادلات، جعلت رصيده يصل للنقطة الخامسة والأربعون بفارق أربع نقاط عن روما الثاني، فيما يمتلك البيانكونيري مباراة مؤجلة أيضاً، أما فريق فيورنتينا فيحتل المركز التاسع بسبع وعشرون نقطة، حيث حقق الفريق سبعة انتصارات وخرج بستة نقاط من التعادل في ست مباريات، في الوقت الذي تلقى خمس هزائم، إلا أن أيضاً خاض ثماني عشرة مباراة فقط ويمتلك لقاء مؤجل.

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