مباشر مباراة موناكو و مرسيليا بث مباشر الاحد 15-1-2017 الدوري الفرنسي on January 15, 2017



يستضيف ملعب الفليدروم مباراة مثيرة فى الجولة العشرين من الدورى الفرنسى بين مارسيليا سادس الترتيب برصيد 30 نقطة وموناكو الثانى برصيد 42 نقطة. French League

تاريخيا تقابل مارسيليا وموناكو فى 96 مباراة تفوق مارسيليا فى 41 مباراة وتفوق موناكو 32 مباراة وتعادلا فى 23 مباراة وسجل مارسيليا 132 هدفا وسجل موناكو 120 هدفا , مارسيليا ضد موناكو.

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مارسيليا ضد موناكو، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، تذاع على قناة بي ان سبورت 6 بث مباشر يلا شوت، بتعليق نوفل باشي، وتقام على ملعب فيلودروم ارضية مارسيليا . marseille vs as monaco, يستضيف ملعب الفليدروم مباراة مثيرة فى الجولة العشرين من الدورى الفرنسى بين مارسيليا سادس الترتيب برصيد 30 نقطة وموناكو الثانى برصيد 42 نقطة.

تاريخيا تقابل مارسيليا وموناكو فى 96 مباراة تفوق مارسيليا فى 41 مباراة وتفوق موناكو 32 مباراة وتعادلا فى 23 مباراة وسجل مارسيليا 132 هدفا وسجل موناكو 120 هدفا .مشاهدة مباراة مارسيليا وموناكو بث مباشر بتاريخ 15-01-2017 الدوري الفرنسي.

موعد المباراة : 10:00 مساءاً بتوقيت مصر – 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية – 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT. مباشر موناكو و مرسيليا بث مباشر الاحد 15-1-2017 الدوري الفرنسي, مباشر مباراة موناكو و مرسيليا بث الاحد 15-1-2017 الدوري الفرنسي, مباشر مباراة موناكو و مرسيليا بث مباشر الاحد 15-1-2017 الدوري الفرنسي.

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