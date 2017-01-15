مباشر مباراة كان و ليون بث مباشر الأحد 15-1-2017 الدوري الفرنسي on January 15, 2017



يلتقي فريقا كان وليون في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الفرنسي.

ويحتل ليون المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويأتي كان في المركز الـ19 برصيد 18 نقطة. يقام اليوم الأحد العديد من المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون ومباريات في دوريات أوروبا المختلفة. Caen vs Olympique Lyonnais

LIVE STREAM SM Caen vs Olympique Lyon مباشر مباراة كان و ليون بث مباشر الأحد 15-1-2017 الدوري الفرنسي

Live Caen vs Lyon Ligue 1 مباشر مباراة كان و ليون بث مباشر الأحد 15-1-2017 الدوري الفرنسي

يلتقي فريقا كان وليون في الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الفرنسي.

ويحتل ليون المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويأتي كان في المركز الـ19 برصيد 18 نقطة. يقام اليوم الأحد العديد من المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017Live Caen vs Lyon Ligue 1 مباشر مباراة كان و ليون بث مباشر الأحد 15-1-2017 الدوري الفرنسي

, بالجابون ومباريات في دوريات أوروبا المختلفة . Caen vs Olympique Lyonnais

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