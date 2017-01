مباشر مباراة تونس و السنغال الاحد 15-1-2017 كأس الأمم الأفريقية 2017 on January 15, 2017



















يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب السنغال , وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) .

ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز في أولى مبارياتهم في البطولة .

تترقب الجماهير التونسية موعد مباراة تونس والسنغال tunisia vs senegal اليوم الأحد في افتتاح منافسات المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية 2017، لحساب المجموعة الثانية من البطولة، على أمل تحقيق الفوز الأول الذي من شأنه أن يضع قدم نسور قرطاج على الطريق الصحيح نحو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية العريقة.

ويأمل المدير الفني المخضرم هنري كاسبرجاك أن تكون مشاركته الثالثة مع منتخب تونس في نهائيات كأس الأمم الأفريقية ناجحة، وذلك بعدما قاد تونس في نسختي 1996 و 1998. ويشارك المدير الفني الفرنسي ذو الأصول البولندية في النهائيات الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه، إذ قاد إلى جانب المنتخب التونسي، منتخبات كوت ديفوار، ومالي، والسنغال في بطولات أعوام 1994، و2002، و2008 و 2015.

توقيت مباراة تونس والسنغال اليوم بالأسبوع الأول من أمم أفريقيا 2017

ورغم الآمال الكبيرة التي يضعها الجمهور التونسي على منتخب بلاده الذي لم يحقق لقب كأس الأمم الأفريقية إلا مرة واحدة فقط (2004)، إلا أن أداء الفريق المتباين يثير قلق قطاع كبير من التونسيين، على خلفية المواجهات القوية المرتقبة في المجموعة الثانية ضد السنغال والجزائر، ولذلك سيكون موعد مباراة تونس والسنغال محط أنظار عشاق الكرة التونسية، لاسيما أن المباراة سترسم ملامح المنافسة في المجموعة على بطاقتي دور الثمانية.

توقيت مباراة تونس والسنغال اليوم، يفتتح منتخب تونس مبارياته أمام السنغال (الأحد 15 يناير)، قبل أن يواجه منتخب الجزائر في الجولة الثانية يوم الخميس (19 يناير)، بينما يختتم منافساته في المجموعة الثانية أمام منتخب زيمبابوي يوم الإثنين الثالث والعشرين (23) من يناير الجاري.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية في النسخة الأخيرة 2015، التي تمكنت خلالها من عبور دور المجموعات، لكنها لم تستطع تجاوز الدور ربع النهائي بعد الخسارة من غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف واحد سجله أحمد العكايشي الذي يقود الهجوم التونسي في هذه النسخة أيضاً.

على الجانب الآخر، يركز المنتخب السنغالي على تحقيق الفوز في مباراته الأولى أمام تونس من أجل توجيه رسالة قوية لكل المنافسين برغبته في الذهاب بعيداً في هذه النسخة من البطولة. ولم يسبق للمنتخب السنغالي أن حقق لقب كأس الأمم الأفريقية، ولذلك يسعى بقيادة نجومه البارزين مثل ساديو ماني لاعب وسط ليفربول الإنجليزي لكتابة تاريخ جديد.

موعد مباراة تونس والسنغال اليوم الأحد (15 يناير)

وعشية المباراة، حذر مدربا المنتخبين، الفرنسي من أصل بولندي هنري كاسبرجاك مدرب تونس، ومدرب السنغال اليو سيسيه، من الخوض في تفاصيل نظرته إلى المنتخب المنافس. وقال كاسبرجاك (70 عاما) في مؤتمر صحافي “أنا سعيد جدا بلقاء السنغال التي أشرفت عليها وتمتلك منتخبا قويا وجيدا، سعادتي كبيرة بلقاء لاعبين من هذا المستوى اساسيون في اندية اوروبية مهمة”.

يدخل الليلة المنتخب التونسى او نسور قرطاج لهذا اللقاء من اجل تحقيق الانتصار لا التعادل او الهزيمة كما يدخل اى منتخب او فريق فى المباريات هذه ولكن هذا المنتخب بلاعبيه هؤلاء الذين لا يُريدون تحقيق اى شىء سوى الانتصار فى هذه المباراة حيث يُريد الجميع من لاعبى تونس الفوز فى المباراة من اجل اسعاد الشعب التونسى الذى سوف يكون فى غايه السرور من خلال متابعه هذه المباريات الكبيرة والضخمه والتى لن تهدأ لهم أرواحهم الا بمشاهدة مباراة تونس فى كل مرحلة يخوضون فيها المباريات .

استعداد منتخب السنغال بالمباراة اليوم :

يدخل من الناحية الاخرى المنتخب الافريقي الاخر وهو السنغال والذى ياتى فى المباراة بقوته الكبيرة التى يقوم بتجهيزها من اجل اختراق منتخب تونس والفوز عليهم فى هذا اللقاء الكبير الذى لن ينتهى الا بالمفاجات الكروية الافريقية المعهودة والمشهودة مسبقا والتى تجعل المشاهدين فى المدرجات يصيحون بأصواتهم وبالصافرات التى يمتلكونها فى المباريات التى يحضرونها فى كل مسابقات افريقيا وبذلك فإننا امام مباراة قوية يتجهز لها المنتخب السنغالى من اجل تحقيق اول انتصاراته فى دور المجموعات هذا وخصوصا فى اصعب مجموعة بالبطولة .

توقيت وموعد مباراة توسن والسنغال اليوم الاحد 15 جانفى 2017 والقنوات الناقلة للمباراة مباشرة على قناة بى أن ماكس إتش دى حصريا تعليق رؤوف خليف على المباراة التى تقام فى الجولة الاولى للمجموعة الثانية التى تشهد اليوم مباراة أخرى فى نفس المجموعة تجمع المنتخب الجزائرى مع منتخب زيمباباوى، حيث تسعى كافة الفرق الى تحقيق الفوز فى إنطلاق مشوارهم فى الكان 2017 من أجل الحصول على ثلاثة نقاط ثمينة تكون دافع قوى لمواصلة المشوار وحجز مقعد مؤهل الى الدور ربع النهائى، مباراة تونس والسنغال اليوم تقام فى تمام الثامنة بتوقيت تونس.

المنتخب التونسى يلاقى منتخب السنغال فى إفتتاح مبارياته فى الكان 2017 ساعيا لتحقيق فوز لن يكون سهل بالمره على نسور قرطاج امام المنتخب السنغالى القوى الذى لن يتنازل هو الاخر عن إقتناص نقاط المباراة الثلاثة من أجل بداية قوية فى الكان، نسور قرطاج تسعى الى العودة الى منصات التتويج فى كأس الامم الافريقة والتى لم يعتليها الفريق سوى مرة وحيدة فى تاريخه لذا فيسعى المساكنى ورفاقه الى عمل مشوار ناجح فى الجابون وتحقيق اللقب.

المنتخب التونسى يسعى الى العودة الى مسار الانتصارات عقب الخسارة الاخيرة للفريق فى آخر مبارياته الودية قبل الكان حين إلتقى مع منتخب مصر فى القاهره فى مباراة ودية قوية إنتهت بفوز الفراعنه بهدف دون رد عن طريق مروان محسن فى اللحظات الاخيرة من المباراة، بينما المنتخب السنغالى فى آخر مبارياته الودية إلتقى مع منتخب الكونجو وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين لكل فريق ليتمكن الفريق من مواصلة الانتصارات بعد الفوز على ليبيا بهدفين مقابل هدف فى أولى مبارياته الودية.

أخر المواجهات المشهودة بين تونس والسنغال :

فى اخر لقاء كان بين تونس والسنغال فى تصفيات امم افريقيا للنسخه الماضيه والتى كانت انتهت بفوز تونس على المنتخب السنغالى بهدف مقابل لاشىء ولهذا فإن لغة الثأر تحكم المباراة اليوم من اجل تحقيق انتصارا من قبل السنغال على تونس ليهدء المنتخب السنغالى .

موعد بث مباشر مباراة تونس والسنغال :

سوف يكون توقيت موعد مباراة تونس والسنغال بث مباشر فى تمام الساعه “21:00” التاسعه مساءا بتوقيت القاهره وبتوقيت السعودية فى تمام الساعه “22:00” العاشره مساءا وبتوقيت منتخب تونس فى تمام الساعه “20:00” الثامنة مساءا .

Tunisia vs Senegal! The SABC will be bringing you all the on-field action as it happens. Stay with us for all the matches from 14 January to 5 February on SABC1!

مشاهدة مباراة تونس والسنغال Tunisia vs Senegal في بطولة كأس الأمم الأفريقية بث مباشر (كان 2017 الجابون) تشاهدونها مباشرة اليوم علي قناة بي أن ماكس HD1 تعليق رؤوف خليف , حيث يستضيف ملعب فرانسفيل في مدينة فرانسفيل بالغابون أولي مباريات نسور قرطاج منتخب تونس في الكان 2017 حيث يفتتح المنتخب التونسي مبارياته في كأس الأمم الأفريقية بلقاء ناري ضد أسود الترنجا منتخب السنغال في لقاء قمة أفريقية منتظرة الليلة في الجابون وذلك ضمن مباريات الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 , المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة , مباراة تونس والسنغال تقودها صافرة الحكم الكاميروني نيانت أليوم , حيث يلتقي منتخب تونس بنظيره السنغال في افتتاح مبارياتهما خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية الجابون 2017، والتي تبدأ فعالياتها منذ الرابع عشر من يناير الجاري وتستمر حتى الخامس من فبراير القادم، في واحدة من أهم وأقوى مباريات الجولة الأولى بالبطولة القارية الكبرى، ضمن مباريات مجموعة الموت المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الجزائر وزيمبابوي.

المضيف بطل AFCON تونس السنغال أفريقيا رقم 1 فريق 2004 في ما سيكون أكبر مواجهة في مباراة اليوم 1 من كأس إفريقيا 2017 من الأمم.

تونس تحرز ال12 على التوالي ظهور AFCON بهم، وظهور ال18 في المجموع. وقد فشل نسور قرطاج إلى تجاوز مرحلة ربع النهائي نظرا لانها استضافت وفاز في طبعة عام 2004 من البطولة. تونس مؤخرا في 3 المرتبة، وشهدت نموا مطردا في ال 6 أشهر الماضية على الترتيب. فقدت تونس مرة واحدة في التصفيات المؤهلة للبطولة، ولكن لم بما فيه الكفاية لتتصدر المجموعة قبل توغو وليبيريا وجيبوتي.

السنغال يجلس على رأس CAFE البلاد مؤخرا الترتيب، أنتجت الأسود ترناجة نتيجة كبيرة خلال مرحلة التأهيل من خلال الفوز كل ما لديهم 6 مباريات في المجموعة ك. أليو سيسي درس الجانب سوف يذهب إلى هذه المسابقة مع بعض المواهب أفريقيا المعترف بها، ونحن سوف يعد العدة لمن مجد أفريقيا 1ST في AFCON ظهور ال14 في الغابون. السنغال فشل للذهاب تمرير مرحلة المجموعات في النسخة الماضية في الاستوائية، وكانت فقط قادرة على جعله الى المباراة النهائية مرة واحدة في آخر 13 AFCON مظهرهم (أي في السنة المالية 2002 طبعة)

تونس: توقع الخط الهاتفي (4-4-2)

كان يوسف Dhaoua، معلولا، Nagguez: المثلوثي الخازر من ساسي، عمر، عبد النور: ياسين Kheniss من خليف ل.

السنغال: توقع الخط الهاتفي (4-3-3)

ديالو: سيسي، كوليبالي، Mbodji، جاسر تحديث: غيي، كوياتي، الشرق الاوسط: كوناتي، ديامي، Saivet.

تونس مباراة السنغال: رئيس لرئيس الاحصائيات

وقد التقى سواء في الماضي خلال مرحلة التأهيل للطبعة عام 2015، وفاز النسور قرطاجنة 1-0 على قدمين. وعلاوة على ذلك، فإنه فشل في الفوز في أي منافسة مثل السنغال اشتباك مع تونس في القرن ال21.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجانبين سوف يجتمعون لاستضافة في AFCON للمرة الأولى منذ نسخة 2002 في مالي. لعبت تونس ومالي بالتعادل السلبي عندما التقيا في المباراة الأخيرة من مرحلة المجموعات في السنة المالية 2002.

تونس مباراة السنغال: التنبؤ

هذا فريقين هي في أعلى 3 من CAFE الترتيب الأخير، وهذا عامل يجعلني علامة أنه أكبر لعبة من المباراة يوم 1 في الطبعة ال31 من أفريقيا كوب من الأمة. وتتضمن د السنغال في لائقة قبل البطولة الاحماء. الكونغو وليبيا كما أنها لعبت وفاز في 3 أيام الفاصلة دولية ودية. كما تشارك تونس أنفسهم في قبل البطولة الاحماء، كما أنها لعبت مباراتين وديتين في سريعة وكرات يناير كانون الثاني.

