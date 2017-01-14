مباشر مباراة النصر والظفرة بث مباشر السبت 14-1-2017 دوري الخليج العربي on January 14, 2017





مشاهدة مباراة النصر والظفرة بث مباشر 14-01-2017 يستضيف النصر نظيره الظفرة الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 14 لدوري الخليج العربي، في لقاء يعد صراعاً في المنطقة الدافئة بوسط جدول الدوري، ويسعى خلاله الفريقان لتحسين مراكزهما في جدول الترتيب، حيث يحتلّ العميد المركز السادس بـ21 نقطة بفارق نقطتين عن «فرسان الغربية» في المركز الثامن.

مباشر مباراة النصر والظفرة بث مباشر السبت 14-1-2017 دوري الخليج العربي

وشدد الروماني دان بيتريسكو مدرب النصر على صعوبة المباراة في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الظفرة في الفترة الأخيرة، نافياً أي تأثير لغياب السنيغالي ماكيت ديوب المهاجم السابق لفرسان الغربية المنتقل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال: ندرك جيداً أننا سنخوض مباراةً في غاية الصعوبة، لأن الظفرة فريقٌ شرسٌ وسبب الكثير من الصعوبات لمنافسـيه، وعلينا أن نكون حذرين وعلى أتم الجاهزية لتحقيق الفوز.

وأضاف: ديوب مهاجم مميز ومكسب لأي فريق، لكن كرة القدم لا تعتمد على لاعب بعينه وكثيراً ما نلعب ونكسب دون عناصرنا الأساسية.

وقلّل بيتريسكو من تأثير شكوى العين ضد مشاركة لاعبه البرازيلي فاندرلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على أجواء الفريق وقال: «الحديث عن قضية فاندرلي لا يشغلنا عن التحضير للمباريات، ولا أعلم إن كان لهذه الأحداث تأثيرها الكبير في غرفة تبديل الملابس ولكن علينا أن لا نكترث بما يدور في الخارج ونركز على أدائنا في الملعب.

وحول الأخبار الرائجة حول رغبة النصر في ضم اللاعب راشد عيسى الذي فسخ تعاقده مع العين، صرح المدرب الروماني أن كل اللاعبين مرحب بهم في النصر.

وعن مستقبله مع الفريق، أكد بيتريسكو أنه تعاقد مع النصر لمدة 8 أشهر حتى نهاية الموسم وأن الوقت مبكر للحديث عن استمراره من عدمه، مؤكداً أنه سيكون سعيداً في حال جددت الإدارة الثقة به للبقاء على رأس الفريق.

وكشف المدرب الروماني أنه يفتقد جهود 5 لاعبين أمام الظفرة، هم خالد جلال ومبارك سعيد وحارس المرمى احمد شمبيه، وعلي حسين وأحمد الياسي، بالإضافة إلى شكوك حول مشاركة طارق أحمد ومسعود سليمان.

مباشر مباراة النصر والظفرة بث مباشر السبت 14-1-2017 دوري الخليج العربي

وعلى الجانب الآخر يسعى الظفرة إلى العودة من ملعب النصر بنتيجة إيجابية ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها في الدور الأول من المسابقة، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة، إلا أن الفريق يعاني من غياب 7 لاعبين متمثلة في عبد الرحيم جمعة وعبد الله النقبي وأحمد علي وإبراهيم مفتاح ومحمد المعيني وعلي إبراهيم للإصابة، بالإضافة إلى المغربي عادل هرماش للإيقاف.

وقال السوري محمد قويض المدير الفني لفريق الظفرة إن الفريق بمن حضر سيحاول التغلب على الغيابات الكثيرة في صفوفه، معرباً عن أمنياته بأن يمنح التحكيم كل فريق حقه بعدما شهدت مباراة الفريقين في الدور الأول العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل و3 ركلات جزاء.

وأضاف: سنخوض أول مباراة لنا في الدور الثاني وأعتقد أن مشاركة فاندرلي ستدور حولها أكثر من علامة استفهام وأتوقع أن مشاركته ستكون مغامرة لأن القانون لا يسمح باللعب بجنسيتين في موسم واحد، ولكن إذا لعب فاندرلي فنحن على أتم استعداد وجهزنا أنفسنا لكل الاحتمالات، وللحقيقية فإن فاندرلي منح النصر إضافة هجومية كبيرة.

مباشر مباراة النصر والظفرة بث مباشر السبت 14-1-2017 دوري الخليج العربي

وأشار إلى أن الـ 19 نقطة التي حصدها الظفرة في الدور الأول منحت الفريق أريحية واطمئناناً كبيراً لبقائه في دوري الخليج العربي، مؤكداً أن 4 نقاط ستكون كافية لضمان البقاء رسمياً رغم أن طموح الفريق أكبر من ذلك بالتواجد في أفضل مركز ممكن ضمن المنطقة الدافئة، وقال: لو مر برشلونة بنفس الظروف التي مر بها الظفرة من إصابات وظلم تحكيمي وتشويش حول لاعبيه لواجه صعوبات كبيرة.

وأكد قويض أن احتمالات تواجد العماني خالد الهاجري الوافد الجديد للفريق ضمن قائمة المباراة وعلى دكة البدلاء واردة، وقال: خلال الفترة الماضية حدث تشويش بسبب إمكانية رحيل عمر خريبين وهو ما جعلني أفكر في تأمين التعاقد مع لاعب آسيوي ووجدت أن هناك لاعبين عرباً جيدين وخالد الهاجري لاعب صغير وممكن الاستفادة منه.

وفي ظل الظروف التي حدثت أخذنا قراراً بالإجماع أن يكون الهاجري الأجنبي الرابع حتى مع عدم رحيل خريبين، لافتاً إلى أن اللاعب شارك في التدريبات ولكنه ليس جاهزاً بنسبة 100% من الناحية البدنية وقد يكون على دكة الاحتياط.

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