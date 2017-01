مباشر مباراة اتلتيك بيلباو و ليجانيس بث مباشر السبت 14-1-2017 الدوري الاسباني on January 14, 2017

يواجه ليغتيس نظيره فريق أتليتك بيلباو , وذلك ضمن الجولة الـثامنة عشر من من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ارضية ملعب “البلدي دي بوتاركي “.

ليغانيس Vs أتلتيك بلباو البطولة : الدوري الاسباني القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 الملعب: الملعب البلدي دي بوتاركي (ارضية ليغانيس) .المعلق: لم يحدد بعد. موعد المباراة : 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .2:00 مساءاً بتوقيت مصر ليغانيس Vs أتلتيك بلباو. Leganes VS Athletic Bilbao

ويحتل ليجانيس المركز السادس عشر برصيد 16نقطة , في حين يحتل فريق أتليتك بيلباو المركز السابع برصيد 27 نقطة يواجه ليغتيس نظيره فريق أتليتك بيلباو , وذلك ضمن الجولة الـثامنة عشر من من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ارضية ملعب “البلدي دي بوتاركي “.

