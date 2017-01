مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و وست بروميتش ألبيون بث مباشر السبت 14-1-2017 الدوري الانجليزي on January 14, 2017

مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون يوم السبت الموافق ل 14 يناير 2017، وذك في مباريات الدورى الإنجليزي ، حيث مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون ضمن مباريات الدورى الإنجليزي ، في المواجهة التي يستقبلها من خلالها ملعب كينجستون ، في اللقاء الذي يبحث من خلاله الطرفين على تحقيق الفوز، من أجل تعزيز حظوظهم في الحصول على البطولة ، ومن خلال هذا التقرير سنقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون مباشرة، إلي جانب توقيت مشاهدة مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون، موعد مشاهدة مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون والقنوات الناقلة المفتوحة للدورى

الإنجليزي , مشاهدة مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون بث مباشر اليوم 14\1\2017 Tottenham Hotspur and West Bromwich Albion FC live ,موعد مشاهدة مباراة مانشسترسيتى وبيرنلى والقنوات الناقلة المفتوحة الدورى الإنجليزي , بث مباشر مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون فى الدورى الإنجليزي اليوم 14-1-2017 Tottenham Hotspur and West Bromwich Albion FC live , تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون,تردد القنوات المفتوحه الناقله لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون ,اليكم تردد القنوات الناقله لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون ,تردد القنوات المشفره المفتوحه الناقله لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون على النايل سات مجانا ,القنوات الرياضيه المفتوحه الناقله لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون على النايل سات ,ترددات القنوات التى تبث جميع مباريات الدورى الإنجليزي مباشره على النايل سات مجانا ,تردد القنوات المشفره المجانيه المفتوحه الناقله لمباريات الدورى الإنجليزي على النايل سات مجانا ,القنوات الناقله لمباريات الدورى الإنجليزي على النايل سات مجانا,البث المباشر لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون على النايل سات ,البث المباشر لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون على عرب سات ,البث المباشر لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون على هوت بيرد، مشاهدة مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون بث مباشر اليوم 14\1\2017 فى الدورى الإنجليزي اليوم ,موعد تاريخ توقيت مشاهدة القنوات الناقلة لمبارة توتنهام ووست بروميتش ألبيون اليوم بث مباشر فى الدورى الإنجليزي اليوم 14\1\2017 Tottenham Hotspur vs West Bromwich Albion FC, أما بخصوص توقيت مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون في مباريات الدورى الإنجليزي يوم السبت 14\1\2017، سيكون إبتداء من الساعة التاسعة عشر وخمسة واربعون دقيقة بتوقيت جرينتش العالمي 19:00 ، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وإبتداء من الساعة 21:00 بتوقيت مصر المحلي، فما موعد مشاهدة مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون بتوقيت مكة المكرمة، سيكون إبتداء من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، أما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون مباشرة .

توتنهام Vs وست بروميتش ألبيون .

توتنهام مباراة فى غاية الاهمية والقوة غدا حيث يلتقى فريق توتنهام هوتسبير وفريق وست بروميتش ألبيون ضمن الاسبوع الواحد والعشرون من الدورى الممتاز الانجليزى لكرة القدم موسم 2016-2017 وستلعب المباراة على ملعب فريق توتنهام على وايت هارت لين وسيحكم المباراة الحكم الدولى الانجليزى انتوني تايلور

استعدادات مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون

يدخل فريق توتنهام المباراة بقيادة المدير الفنى الكبير ماوريسيو بوكيتينو ويأمل فى تحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع فريق تشيلسى المتصدر الجدير بالذكر ان فريق توتنهام قد حقق الفوز فى اخر مباراتة قبل مواجهة فريق وست بروميتش ألبيون حيث لعب امام فريق أستون فيلا فى دور الاربعة والستون من كاس الاتحاد الانجليزى لكرة القدم وقد حقق الفوز بهدفين مقابل لاشيء اما على الجانب الاخر يدخل فريق وست بروميتش ألبيون المباراة بقيادة المدير الفنى توني بوليس ويأمل فى تحقيق الفوز لتحسين مركزة فى الدورى الانجليزى والدخول من الاربع الكبار فى الدورى الجدير بالذكر ان فريق وست بروميتش ألبيون ظهر بشكل اكثر من رائع خلال مباريات هذا الموسم فى الدورى الانجليزى الممتاز الجدير بالذكر ان فريق وست بروميتش ألبيون قد خسر فى اخر مباراتة قبل مواجهة فريق توتنهام غدا حيث خسر امام فريق ديربي كاونتي فى دور الاربعة والستون فى كاس الاتحاد الانجليزى بهدفين مقابل هدف

توقيت مباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيون السبت 14-1-2017

سنعرض لكم توقيت المباراة بتوقيت بعض البلادنا العربية حيث ستلعب المباراة بتوقيت جمهور مصر العربية وفلسطين وسوريا ولبنان والاردن وليبيا الثانية والنصف مساء اما بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والسودان والعراق واليمن الثالة والنصف مساء اما بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الرابعة والنصف مساء اما بتوقيت تونس والجزائر والمغرب الواحد والنصف مساء

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ووست بروميتش ألبيوم السبت 14-1-2017

سنقل اكثر من قناة رياضية عالمية وانجليزية المباراة التى ستجمع بين فريق توتنهام وفريق وست بروميتش البيون ضمن مباريات الاسبوع الواحد والعشرون من الدورى الممتاز الانجليزى حيث ستنقل قناة بى ان سبورت 2 المباراة وسيعلق على المباراة المعلق الكبير سوار الذهب

حقق توتنهام الفوز في مباراة واحدة فقط ضمن آخر 7 مواجهات أمام وست بروميتش ألبيون في البريميرليغ بينما حقق ليستر سيتي الفوز في مباراة واحدة فقط ضمن آخر 9 مواجهات أمام تشيلسي في البريميرليغ.

سيحل آرسنال ضيفاً ثقيلاً على سوانزي سيتي بينما سيكون تشيلسي في مهمة صعبة عندما يواجه ليستر سيتي على ملعب كينغ باور في الجولة رقم 21 في البريميرليغ.

التعليقات