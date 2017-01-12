ورد الآن
الرئيسية » الرياضة » تأهل العهد الى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الاندية العربية بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0 سجلهما حيدر (23) ومنصور (82)

تأهل العهد الى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الاندية العربية بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0 سجلهما حيدر (23) ومنصور (82)

on January 12, 2017

تأهل العهد الى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الاندية العربية بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0 سجلهما حيدر (23) ومنصور (82)

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com