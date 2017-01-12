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» تأهل العهد الى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الاندية العربية بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0 سجلهما حيدر (23) ومنصور (82)
تأهل العهد الى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الاندية العربية بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0 سجلهما حيدر (23) ومنصور (82)
on January 12, 2017
تأهل العهد الى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الاندية العربية بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0 سجلهما حيدر (23) ومنصور (82)
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