مباشر مباراة موناكو و سوشو بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 كأس فرنسا 2017 on January 10, 2017

مباشر مباراة موناكو و سوشو بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 كأس فرنسا 2017, مشاهدة مباراة موناكو وسوشو في كأس فرنسا بث مباشر بتاريخ 10-01-2017 يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل , يواجه فريق موناكو نظيره فريق سوشو وذلك ضمن ربع نهائي كأس فرنسا لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ملعب “اغسطس بونال ” مشاهدة مباراة موناكو وسوشو في كأس فرنسا بث مباشر بتاريخ 10-01-2017. FC Sochaux-Montbéliard – AS Monaco FC.

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موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .10:00 مساءاً بتوقيت مصر 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .11:00 مساءاً بتوقيت العراق 11:00 مساءاً بتوقيت السودان 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .12:00مساءاً بتوقيت الإمارات.12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.11:00 مساءاً بتوقيت الكويت 11:00 مساءاً بتوقيت قطر.8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

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