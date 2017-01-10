مباشر مباراة الفيصلي و سحاب بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 كاس الاردن المناصير 2017 on January 10, 2017







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مباشر مباراة الفيصلي و سحاب بث مباشر الاثنين 10-1-2017 كاس الاردن 2017.

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الزوي مرشح للعودة للعب في الأردن

بات المحترف الليبي أكرم الزوي الذي يحترف حاليا في قطر، مرشحا للعودة للعب في الدوري الأردني، بعد اقتراب مغادرته للفريق القطري الذي يلعب في صفوفه.

ووفق المعلومات، فإن الزوي ربما يصل إلى عمان خلال الساعات القليلة المقبلة، في مؤشر عن رغبته في العودة للعب في الأردن، في حال تلقى عرضا ماليا مغريا، لا سيما وانه ترك انطباعا حسنا لدى الجمهور الأردني في الموسم الماضي، عندما احترف في صفوف فريق الحسين إربد، ونجح في اقتناص لقب هداف الدوري.

وتفيد الانباء أن المدير الفني لفريق الفيصلي برانكو، يعرف الزوي بشكل جيد، ما يجعله ضمن خيارات الفريق في حال نجحت المفاوضات معه.

ويتوقع أن يتلقى الزوي حال وصوله إلى عمان، لعدة عروض من أكثر من ناد، في انتظار ما ستسفر عنه تلك المفاوضات.

وكان مقرب من اللاعب الليبي أكد لـ”الغد”، أن أكرم في طريقه لإنهاء عقده في قطر، والتوجه إلى عمان لمعرفة امكانية احترافه.

طاقم التدريب الاجنبي يلتقي ادارة الرمثا

عقد الطاقم الفني الاجنبي المرشح لقيادة فريق الرمثا خلال مرحلة الاياب من دوري المناصير للمحترفين، اجتماعا مساء أمس مع رئيس النادي عبدالحليم سمارة واعضاء الادارة، لوضع اللمسات على توقيع عقد بين الطرفين، يتولى خلاله الطاقم الاجنبي قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويتكون الجهاز الفني الذي وصل إلى عمان ليلة أول من أمس، كلا من المدير الفني البوسني كمال السبيتيش، والمدرب العام البوسني ساتريفيتش، ومدرب الحراس الصربي ميرسولاف، ومدرب اللياقة الصربي ميلوس.

وينتظر أن تكون مباحثات إدارة الرمثا مع المدربين الجدد التي جرت أمس، تركزت على بعض البنود المتعلقة بالعقد الجديد بين الطرفين، تمهيدا للتوقيع الرسمي.

ويقود فريق الرمثا في مباراته اليوم أمام البقعة، المدرب العام محمد الخزعلي ومدرب حراس المرمى العراقي محمد مرزوق، الى حين استلام المدرب الجديد مهام عمله.

البوركيني باري يلتحق بالفيصلي

التحق المحترف باري القادم من بوركينا فاسو، بالنادي الفيصلي، تمهيدا للخضوع لفترة اختبار على أمل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

ووصل المحترف المهاجم إلى عمان يوم أمس، بعد تأخره ليوم واحد في مطار اسطنبول، في انتظار التحاقه بتدريبات الفريق التي تستأنف عقب مباراة الفيصلي اليوم أمام سحاب ببطولة الكأس.

وسيصدر المدير الفني برانكو تقريرا فنيا عقب مشاهدة باري، لحسم موضوع التعاقد معه.

محاضرة تثقيفية آسيوية للاعبي الأهلي



التعليقات

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