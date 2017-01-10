مباشر مباراة العين و حتا بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي 2017 on January 10, 2017

مباشر مباراة العين و حتا بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي 2017

يواجه فريق العين نظيره فريق حتا في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الاماراتي في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” حتا ” .

ويحتل فريق العين المركز الثالث برصيد 27 نقطة , بينما يحتل فريق حتا المركز التاسع برصيد 15 نقطة

فريق حتا يختتم الدور 1 من دوري الخليج العربي باستضافة العين في المباراة المؤجلة وذلك في الساعة السابعة والنصف 7:30 من مساء اليوم بتوقيت الامارات على استاد حمدان بن راشد ويتطلع الإعصار الحتاوي، إلى استكمال عروضه الرائعة وتحقيق مفاجأة جديدة أمام الزعيم العيناوي. Emirates Club vs Hatta UAE Arabian Gulf Cup.

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مباشر مباراة العين و حتا بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي 2017



فريق حتا فى المركز التاسع فى ترتيب الدورى الاماراتى وبرصيد 15 نقطه ولكن الفريق فى حاله معنويه كبيره لاسيما بعد بلوغه نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مما يحفز الفريق نحو الخروج بنتيجة إيجابية وفقاً لما صرح به المقدوني جوكيكا مدرب الفريق، الذي أكد أنه يخوض جميع المباريات بشعار الفوز، بما في ذلك مباراة العين.واستطاع حتا في المباريات الـ12 الماضية من بطولة الدوري، حصد 15 نقطة وتحقيق انتصارات كبيرة أبرزها على النصر إلا أن المهمة تبدو صعبة وكبيرة على أصحاب الأرض في مواجهة وصيف قارة آسيا الذي يتطلع إلى الصدارة والعودة بقوة للبطولة بعد أن غاب الدرع عن خزائن قلعة البنفسج الموسم الماضي، فضلاً عن خروجه من مسابقتين في الموسم الجاري وهما كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.ويفتقد حتا خدمات اللاعبين محمود حسن والروماني ادريان روبوتان ولاحج صالح.

تشهد أجواء المباراه بين الفريقين فريق نادى حتا وفريق نادى العين الأماراتى أجواء تضفى على الجو سخونه فى هذا الصقيع حيث سيسعى كلا الفريقين الى أقتناص 3 نقاط الفوز فى مباراه اليوم من أجل الأرتقاء فى جدول ترتيب الدورى الأماراتى وبخاصه فريق نادى العين الذى يسعى الى تقليص الفارق بينه وبين المتصدر فريق نادى الجزيره الذى يحتل المركز الأول برصيد 29 نقطه بينما يحتل فريق نادى العين المركز ال3 برصيد 27 نقطه ليبعد بينه وبين الصداره نقطتين فقط كما أن فريق نادى العين الأماراتى لديه مباراه أخرى مؤجله غير تلك المباراه أمام فريق نادى الجزيره المتصدر من جانب أخر يحتل فريق نادى حتا المركز ال9 برصيد 15 نقطه.

مباراة العين وحتا بث مباشرلمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة تضميد الجراح،ويتذيل الصقور ترتيب المجموعة بالخسارة أمام الشارقة 5 ـ 1 وهي المباراة الوحيدة التي خاضها في البطولة، مع خسارة حتا الجولتين الأولى والثانية لمصلحة الظفرة والوصل،كما تعرض الفريقان للخسارة في الجولة الماضية من الدوري،بث مباراة العين وحتا بث مباشر ومنذ بداية الموسم لم يحقق الصقور أي فوز بينما اكتفى حتا بنقطة نالها بالتعادل أمام الوحدة في افتتاح الدوري. موعد مباراه الامارات وحتا بث مباشر واستعد الصقور بتدريبات جادة عقب خسارته أمام العين وعمل المدرب بث مباراة العين وحتا بث مباشرالألماني بوكير على تصحيح أخطاء الجولات السابقة، مع تغيير في مراكز بعض اللاعبين، ومنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة. ويظهر مع الصقور اليوم، العراقي أحمد إبراهيمبث مباراة العين وحتا بث مباشر الذي انضم للكشوفات مساء الثلاثاء في نفس مركز الإسترالي زاك اندرسون، كما يشارك الحارس إبراهيم عبد الله والذي تمت الاستعانة به من فريق 21 سنةبث مباراة العين وحتا بث مباشر لسد الفراغ الذي خلفه ايقاف علي صقر وإصابة أحمد الشاجي، فيما يدخل الفريق أرض الملعب بدون الحسن صالح المدافع الأيسر والذي انتقل للشارقة،ويأمل الجهاز الفني تعويضه بإشراك أحمد يسلم الذي انضم مؤخراً للفريق أو تحويل حيدر الو للطرف الأيسر مع إشراك علي ربيع في الطرف الأيمن. نتيجة إيجابية اهداف مباراه الامارات وحتا بث مباشر أكد الألماني بوكير أن فريقه تدرب بشكل جيد حتى يقدم مردوداً أفضل، وذكر أنه من المهم الخروج بنتيجة إيجابية أمام حتا خاصة أن المباراة مقامة على ملعب الصقور، وقال: نحتاج إلى الفوز حتى تعود الثقة للاعبين والجماهير، ولعبنا مع فرق المقدمة في الجولات السابقة ووجدنا صعوبة في الخروج بنتائج إيجابية لكن يمكن أن نعود للانتصارات على حساب حتا. وأكد بوكير احترامه لخصمه وقال ظروف الفريقين متشابهة ما يجعل اللقاء صعباً. تعزيز الثقة وأكد وليد عبيد مدرب حتا، أهمية اللقاء باعتباره سلاحاً لتعزيز الثقة لدى اللاعبين عبر الخروج بنتيجة إيجابية ،بث مباراة العين وحتا بث مباشر وقال: سنقاتل من أجل تعويض الخسائر الماضية، خاصة في ظل تقارب المستوى بين الصقوروالإعصار وتقاسم الظروف والمصالح المشتركة في الكأس، مع ضرورة تفعيل المراكز الهجومية. بث مباشر مباراه الامارات وحتا أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم أسماء طواقم الحكام الذين سيديرون مباريات اليوم في كأس الخليج العربي. ويتكون طاقم مباراة الإمارات وحتا من الحكم الدولي أحمد سلمان خلفان (ساحة)، ويعاونه كل من خميس فيروز وعامر القادري. ويدير مباراة الوصل والوحدة كل من عبدالله العاجل (حكم ساحة)، ويساعده محمد أحمد يوسف وعلي الشحي. وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة العين والنصر للحكم الدولي يعقوب قاسم (حكم ساحة)، ويعاونه كل من حسن المهريبث مباراة العين وحتا بث مباشر

مباشر مباراة العين و حتا بث مباشر الثلاثاء 10-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي 2017

العين (27 نقطة) ينشد النقاط الثلاث للجلوس على قمة ترتيب فرق الدوري، بيد أن المواجهة لن تكون سهلة قياساً على الحالة الفنية الجيدة التي يتمتع بها صاحب الأرض والذي تأهل إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن نتائجه الجيدة في الدوري وفي حال حقق العين الفوز اليوم سيرتفع برصيده إلى (30 نقطة) ليتجاوز كلاً من الجزيرة والوصل صاحبي المركزين الأول والثاني بفارق نقطة في حين ستتبقى له مواجهة مؤجلة أخرى أمام الجزيرة.

المباراة الساعة السابعة والنصف 7:30 من مساء اليوم بتوقيت الامارات والساعه الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وتمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية

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