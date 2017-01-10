مباشر مباراة اتلتيكو مدريد و لاس بالماس الثلاثاء 10-1-2017 كأس ملك اسبانيا on January 10, 2017

مباراة اتلتيكو مدريد و لاس بالماس مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ولاس بالماس – بث مباشر كأس ملك اسبانيا 2016/2017 – بتاريخ 10/01/2017.Atlético Madrid VS Las Palmas

يلتقى عشاق كره القدم الأسبانيه وبالأخص متابعى بطوله كأس ملك أسبانيا حيث سيواجه فريق نادى أتلتيكو مدريد الأسبانى نظيره فريق نادى لاس بالماس وذلك فى مباراه العوده بين الفريقين فى أطار منافسات دور ال16 من بطوله كأس ملك أسبانيا حيث سيحل فى هذه المباراه فريق نادى لاس بالماس ضيفا على نظيره الأسبانى فريق نادى أتلتيكو مدريد هذا وسوف تقام المباراه بين الفريقين على ملعب أستاد فيسنتى كالديرون ومن الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذى جمع بين الفريقين أتلتيكو مدريد وفريق نادى لاس بالماس مسبقا فى منافسات كأس ملك أسبانيا قد أنتهت لصالح فريق نادى أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد هذا وسوف يقوم الحكم خوسى ماريا سانشيز مارتينز بأداره المباراه التى ستجمع بين الفريقين فريق نادى أتلتيكو مدريد وفريق نادى لاس بالماس اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر يناير عام 2017 وذلك وفقا لرؤيته الفنيه والتحكيميه لأحداث المباراه. Análise Pré Jogo Atlético de Madrid vs Las Palmas

مباشر مباراة اتلتيكو مدريد و لاس بالماس الثلاثاء 10-1-2017 كأس ملك اسبانيا اللقاء على فريق نادى أتلتيكو مدريد على ملعب أستاد فيسنتى كالديرون فى تمام الساعه ال10 والربع مساءا بتوقيت مدينه القاهره وتمام الساعه ال11 والربع مساءا بتوقيت السعوديه وستقوم مجموعه قنوات بى أن سبورت أتش دى 3 ببث المباراه فور أن يطلق حكم المباراه خوسى ماريا لصافره أنطلاق وبدايه المباراه التى ستجمع بين الفريقين أتلتيكو مدريد الأسبانى ونظيره فريق نادى لاس بالماس اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر يناير الجارى لعام 2017 هذا وسوف يتولى التعليق على مجريات وأحداث المباراه بين الفريقين على قناه بى أن سبورت أتش دى 3 المعلق الرياضى سوار الذهب.يدخل فريق اتلتيكو مدريد مباراة اليوم بقيادة المدير الفنى دييغو سيميوني ويأمل فى تحقيق الفوز بالمبارة لصعود الى دور الثمانية الجدير بالذكر ان فريق اتلتيكو مدريد قد لعب اخر مباراتة فى الدورى الممتاز الاسبانى ضمن الجولة السابع عشر امام فريق إيبار وقد حقق الفوز بهدفين مقابل لاشيء وقد احراز الهدف الاول لفريق اتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب ساول نيغويز فى الدقيقة الرابعة والخمسون واحراز الهدف الثانى اللاعب انطوان جريزمان فى الدقيقة الرابعة والسبعون الجدير بالذكر ان فريق اتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الاسبانى لكرة القدم اما على الجانب الاخر يدخل فريق لاس بالماس المباراة بقيادة المدير الفنى كيكي سيتيين ويأمل فى تحقيق الفوز بالمباراة على الرغم من الصعوبة الكبيرة لتحقيق هذا الحلم الجدير بالذكر ان فريق لاس بالماس قد لعب اخر مباراتة امام فريق سبورتينغ خيخون ضمن الجولة السابعة عشر من الدورى الممتاز الاسبانى لكرة القدم موسم 2016-2017 وقد حقق الفوز بهدف نظيف احراز هدف المباراة اللاعب الدولى المغربى نبيل الزهر

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