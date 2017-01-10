مباشر مباراة مانشستر يونايتد و هال سيتي اليوم بث الثلاثاء 10-1-2017 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2017 on January 10, 2017



مباشر مباراة مانشستر يونايتد و هال سيتي اليوم بث الثلاثاء 10-1-2017 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2017

مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب اولد ترافورد معقل المانيو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية.Manchester United VS Hull City LIVE STREAM League Cup.

ينتظر جمهور وعشاق المان يونايتد مباراة هامة للغاية حيث يلتقى اليوم فريق مانشستر يونايتد وفريق هال سيتى ستلعب المباراة ضمن مباريات نصف النهائى لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية لكرة القدم وستلعب المباراة على ملعب المان يونايتد على أولد ترافورد

وكان مانشستر يونايتد قد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على وست هام يونايتد برباعية مقابل هدف فيما تأهل هال سيتي على حساب نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي.

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المباراة اليوم على ملعب الاولد ترافولد ملعب فريق مانشستر يونايتد و المباراة سوف تكون بقيادة الحكم مارك كلاتنبيرج و المباراة ستنقل على قناة بى ان سبورت الثانية بتعليق يوسف سيف و على قناة فارازش المفتوحة على قمر الياة سات بتعليق اجنبى و على قناة اليفن المفتوحة على قمر الهوت بيرد بتعليق بولندي.

كلا الفريقين بقيادة البرتغاليين جوزيه مورينه لنادي مانشستر يونايتد وماركو سيلفا المدير الفني الجديد لنادي هال سيتي والذي حقق نتائج مبهرة مع الفريق استعدا جيداً لهذه المباراة المصيرية وذلك حيث أنها مباراة ذهاب ولكنها ستضع مصير مباراة الإياب فنتيجة هذه المباراة من المتوقع أن تؤثر جداً مع الفريقين وخاصة وأنها في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وأعلن المدير الفني للمان يونايتد والذي نجح في الحصول على هذه البطولة ثلاث مرات مع فريقه السابق تشيلسي أنه سيعمل بخطة هجومية قوية وأن مباراته ليست بالسهلة أمام هال سيتي والذي لديه عدد من اللاعبين ذوي المهارات الفردية والذين يمثلون خطورة على مرمى المان يونايتد وأعلن أنه سيدفع من البداية بزلاتان ابراهيموفيتش وبول بوغبا والاسباني اندير هيريرا وانطونيو فالنسيا.

أما ماركو سيلفا المدير الفني لفريق هال سيتي قال أن مواجهته بالتأكيد صعبة للغاية أمام مانشستر يونايتد وفريق هال سيتي لم يتغلب على مانشستر يونايتد منذ 1974 فستكون مباراة صعبة وسط جماهير اليونايتد.

و المباراة سوف تقام فى تمام الساعة التاسعة و خمسة و اربعون دقيقة بتوقيت جمهورية مصر العربية القاهرة و فى تمام الساعة العاشرة و خمسة و اربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية مكة المكرمة و فى تمام الساعة الحادية عشر و خمسة و اربعون دقيقة بتوقيت الامارات العربية المتحدة و فى تمام الساعة التاسعة و خمسة و اربعون دقيقة بتوقيت الخرطوم السودان و فى تمام الساعة العاشرة و خمسة و اربعون دقيقة بتوقيت الاردن و فى تمام الساعة الثامنة و خمسة و اربعون دقيقة بتوقيت الجزائر و فى تمام الساعة السابعة و خمسة و اربعون دقيقة بتوقيت المغرب الرباط و فى تمام الساعة السابعة و خمسة و اربعون دقيقة بتوقيت جرنيتش العالمى.

فى تمام الساعه 22:00 بتوقيت مدينه القاهرهفى تمام الساعه 23:00 بتوقيت مدينه مكه المكرمه فى تمام الساعه 22:00 بتوقيت مدينه القدس فى تمام الساعه .00:00 ليلا بتوقيت مدينه أبو ظبى

موعد مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي ، في إطار كأس رابطة الدوري الإنجليزي يستقبل فريق مانشستر يونايتد اليوم 10 يناير فريق هال سيتي على أرضه بملعب أولد ترا فورد، في واحدة من أحدى مباريات القمة التي ينتظرها جمهور محبي كرة القدم، يذكر أن الفريقين قد تقابلا سنة 2015 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وتقابلا سنة 2016 وانتهت المباراة بفوز مانشستر بهدف نظيف مقابل لا شيئ للهال.

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