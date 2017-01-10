مباشر مباراة السعودية و سلوفينيا بث مباشر اليوم 10-1-2017 on January 10, 2017



تقام مباراة السعودية وسلوفينيا فى تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية على ستاد مدينة زايد الرياضية، وكانت اللجنة المنظمة للمباراة قد طرحت تذاكر المباراة فى منافذ مدينة زايد الرياضية وتخصيص منطقة خاصة بالعائلات عند بوابة 5 من ستاد مدينة زايد الرياضية.

قال المشرف العام على المنتخب السعودي “طارق كيال” إن مباراة الغد ستشهد مشاركة اللاعبين الأساسيين، وإن المباراة دولية معتمدة، مضيفًا: “في حال استطاع الأخضر تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام سلوفينيا، فسوف يسهم ذلك في تحسين تصنيف المنتخب السعودي”.

وأكمل كيال في تصريحاتٍ إذاعية: “إن الهدف من ضمّ اللاعبين الشباب لمعسكر المنتخب الأول هو التعرّف على أجواء المعسكرات، وبداية للإحلال بطريقةٍ منظّمة”.

تشكيلة المنتخب

اختار المدير الفني للمنتحب السعودي قائمة المشاركين في المعسكر التدريبي في ابوظبي كالاتي

حراسة المرمى : ياسر المسليم ، محمد العويس ، وليد عبدالله .

خط الدفاع : حسن معاذ ، ياسر الشهراني ، محمد البريك ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، أحمد عسيري ، محمد ال فتيل ، منصور الحربي ، حسن كادش .

توقيت مباراة السعودية وسلوفينيا، المنتخب السعودي يعود للظهور من جديد بعد غياب حين يلتقى مع نظيره السلوفينى فى مباراة ودية قوية يسعى فيها الأخضر الى تحقيق الفوز فى إطار إستعداداته لمرحلة الاياب من تصفيات كاس العالم 2018، حيث يقع الأخضر فى المجموعة الاولى بجوار منتخبات أستراليا والامارات والعراق وتايلاند فى مجموعة قوية يسعى فيها كافة المنتخبات الى حجز مقعد مؤهل للمونديال القادم حيث يتأهل من كل مجموعة أصحاب المركزين الاول والثانى، بينما صاحب المركز الثالث يخوض تصفيات أخرى يلاقى فيها صاحب المركز الثالث فى المجموعة الاخرى فى التصفيات والفائز منهما يلاقى منتخب من أمريكا الجنوبية على مقعد مباشر الى المونديال.

خط الوسط : سلمان الفرج ، عبدالملك الخيبري ، عبدالمجيد الرويلي ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالرحمن الدوسري ، سامي النجعي ، يحيى الشهري ، عبدالفتاح عسيري ، نواف العابد ، سلمان المؤشر .

خط الهجوم : محمد السهلاوي ، ناصر الشمراني . ​

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توقيت مباراة السعودية وسلوفينيا اليوم الثلاثاء 10-1-2017 ضمن المباريات التى يستعد من خلالها منتخب السعودية لكرة القدم لخوض المباريات فى التصفيات الأسيوية من الدور الثاني, حيث ستنطلق المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر, وفى تمام السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية, بينما ستقام المباراة فى تمام السابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

خب السعودية بنظيرة منتخب سلوفينيا اليوم الثلاثاء 10/1/2017، في مباراة ودية تقام على ستاد ملعب آل نهيان بمدينة أبو ظبي الإمارات، وتأتي هذه المباراة في إطار استعداد الفريق الأخضر لمباريات الإياب لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور للمباراة من محبي الكرة السعودية ومن عشاق الساحرة المستديرة، ويسعى منتخب السعودية للفوز اليوم على نظيره سلوفينيا في موعد مباراة السعودية وسلوفينيا التي تنطلق في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية والتي تأتي في إطار الاستعداد لمباريات كأس العالم 2018 بروسيا. Saudi Arabia Vs Slovenia Friendlie مشوار المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم.

خاض المنتخب السعودي خمسة مباريات، ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى حيث أن مجموعته من المجموعات القوية والتي يسعى كل منتخب بها للتأهل للدور القادم ومن منافسيه في مجموعته منتخبات العراق واستراليا والإمارات وتايلند، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني للدور القادم بينما يتقابل صاحب المركز الثالث في المجموعة مع الثالث في مجموعة أخرى ويكون الفائز منهما على موعد مع منتخب أمريكا الجنوبية والفائز من هذا اللقاء يكون حجز مقعد للمونديال، وكانت آخر مباراة للأخضر في مباريات ذهاب تصفيات كأس العالم 2018، قد انتهت بخسارة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان خارج ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف وبذلك خسر الثلاث نقاط الهامة، ولكن مازال منتخب لسعودية يتصدر مجموعته بفارق الأهداف بينه وبين منتخب اليابان حيث يتساوى السعودية واليابان في عدد النقاط التي يمتلكها الفريقين وهو عشرة نقاط، وقد حققها المنتخب السعودي من خلال خوضه خمسة مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

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بما أن مباراة السعودية وسلوفينيا ستقام فى مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة, نرجح لحضراتكم ان مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية ستكون هي الناقلة لمباراة السعودية وسلوفينيا اليوم الثلاثاء الموافق 10-1-2017, وسوف نُعلمكم بأى قنوات أخري يتم الإعلان عنها رسمياً أنها ستنقل اللقاء.

تحديث: القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسلوفينيا الودية اليوم ستكون هي قناة أبو ظبي الرياضية 1 ويمكنكم التعرف على ترددها عبر الدخول على رابط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 , كما يمكنكم التعرف على جميع ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية عبر الدخول علي رابط ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية 2017.

ويسعى الأخضر في موعد مباراة السعودية وسلوفينيا لاكتشاف طريق الانتصارات بعد أن غاب عنه في المباراة الأخيرة من تصفيات المونديال حتى يكون عامل قوة للعودة من جديد ومواصلة مشوار مباريات العودة لتصفيات المونديال، وتأتي المباراة لمعرفة موقف المنتخب النهائي ومعرفة نقاط القوة والضعف للفريق خلال المواجهة الودية التي تجمع المنتخب السعودي مع سلوفينيا.

ويدخل المنتخب السعودي تحت قيادة مارفيك المدير الفني، وليس أمامهم سوى تحقيق الفوز الذي لا بديل عنه لكسب الثقة من جديد وقد صرح لاعب منتخب السعودية عمر الهوساوي أن مباراة فريقه أمام سلوفينيا هي من المواجهات الهامة التي تجعل المنتخب يعزز نقاط القوى ويكتشف أي نقاط ضعف أو خلل ليحاول تقويتها.

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