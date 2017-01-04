وفاة بطل التزلج اللبناني ميشال الهبر on January 4, 2017

فقدت الرياضة اللبنانية عموماً وأسرة التزلج خصوصاً البطل اللبناني السابق ميشال الهبر الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاماً.

وسبق لهبر أن أحرز لقب بطولة لبنان للتزلج بين عامي 1948 و1952، والعديد من الألقاب حتى عام 1958.



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وكان الهبر واحدا من رواد التزلج في لبنان، من جيل إبراهيم جعجع وجان ميشال السمن ومنير عيتاني وغيرهم.ومثّل الهبر لبنان في سباقات التعرج والتعرج العملاق والسوبر G، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1952 في أوسلو بالنروج.الجديد