مباشر مباراة تشيلسي و توتنهام الاربعاء 4-1-2017 الدوري الانجليزي on January 4, 2017

مباراة تشيلسي و توتنهام

موعد مباراة تشيلسي و توتنهام ، في إطار عودة الدور العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمقابلة فريق تشيلسي على أرضه بملعبه “وايت هارت لاين” بمدينة لندن، ومن المعروف أن مباراة الذهاب انتهت لصالح فريق تشيلسي بنتيجة هدفين لهدف وحيد.

تقام مباراة تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب وايت هارت لين لحساب الجولة الـ20 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز. Tottenham vs Chelsea Live Stream

يدخل تشيلسي المباراة وهو في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 39 نقطة . هارت لين

يتصدر تشيلسي المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة ويأمل الفريق بتحقيق الفوز لتدعيم موقفه وزيادة الفارق بين وبين ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ويسعى توتنهام للفوز بالمباراة فثلاث نقاط سوف يجعلونه في المركز الثالث بجوار المان سيتي، كما انه يسعى لإرضاء جماهيره وتعويض خسارته أمام تشيلسي في مباراة الذهاب حيث خسر أمامه بهدف مقابل هدفين.

يستضيف ملعب “وايت هارت لين” في العاصمة البريطانية، لندن، أحد أكبر الديربيات بين توتنهام هوتسبرز وتشيلسي، في ختام مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تعثر ليفربول وأرسنال وانتصار قطبي مانشستر.

إذ في مباراة سيسعى من خلالها تشيلسي لتوسيع الفارق مع ملاحقه ليفربول إلى ثماني نقاط، سيحاول أبناء المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي تحقيق الانتصار رقم 14 على التوالي لهم في هذا الموسم من “البريمييرليغ”، ليحققوا رقماً قياسياً جديداً يسجل باسمهم في الدوري.

على الضفة الأخرى، يطمح “السبيرز” لمتابعة سلسلة انتصاراتهم، بعد فوزهم في آخر أربعة مواجهات خاضوها في الدوري، لينجحوا في الحفاظ على مركزهم الخامس رغم تحقيق ملاحقهم المباشر، مانشستر يونايتد، لستة انتصارات على التوالي، بل ويصبحوا على بعد نقطتين فقط من غريمهم التقليدي وصاحب المركز الرابع، أرسنال.

ويعود آخر فوز لتوتنهام على تشيلسي إلى مطلع يناير/ كانون ثاني من عام 2015، حين هزمه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في واحدة من أجمل المباريات التي جمعت الفريقين عبر التاريخ، في وقت حقق فيه تشيلسي انتصاره الأول على خصمه منذ عام 2014، الموسم الماضي، بعد أن تعادل الفريقين في مواجهتين متتاليتين.

وستُلعب هذه المباراة، في ظروف تعثر ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام سندرلاند الإثنين، وفوز مانشستر سيتي على بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وتغلب اليونايتد على ويست هام يونايتد بهدفين نظيفين، في حين تعثر أرسنال بتعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلهم أمام بورنموث، الثلاثاء.

ويدخل فريق تشيلسي بقيادة الإيطالي كونتي وصاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة فاز بها تشيلسي من خلال الفوز بستة عشر مباراة والتعادل بمباراة واحدة وخسارة مباراتين.

ويحاول فريق تشيلسي أثناء هذه المباراة تأكيد صدارة الدوري والابتعاد عن أقرب الملاحقين وهو فريق ليفربول.

يذكر ان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، يسعي لضم مهاجم تشيلسي الإنجليزي الإسباني دييجو كوستا.

وأكد بوكيتينو، خلال تصريحات صحفية: “دييجو كوستا لاعب تكرهه حين تواجهه ضدك ولكن تحبه حين يكون زميلك في الفريق”.

التعليقات