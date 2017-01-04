مباشر مباراة ريال مدريد و اشبيليه بث مباشر الاربعاء 4-1-2017 كأس ملك إسبانيا on January 4, 2017

يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق إشبيلية , وذلك ضمن ذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سانتياجو برنابيو ” . Real madrid vs Sevilla live.

ويتطلع ريال مدريد لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل المضي قدماً نحو الدور المقبل , في حين يتطلع إشبيلية للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

ويسعى إشبيلية الذي يقدم موسماً جيداً حتى الآن مكنه من التأهل لدور الستة عشر من دوريأبطال أوروبا، واحتلال المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة في الليجا، والوصول لهذا الدور على حساب فورمينتيرا، بعد أن أسكن شباكه أربعة عشر هدفاً، وحقق أعلى نتيجة خلال مباريات دورالـ32، 9-1. إشبيلية أيضاً ستكون أمامه فرصة جيدة لتحقيق الفوز والانتقام من مضيفه الذي أحرز أول ألقابه هذا الموسم على حسابه، وألأحق به الهزيمة في بداية الموسم خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي، نظراً لافتقاده لعدد من نجومه وهم جاريث يبل، لوكاس فاسكيز وماتيو كوفاسيتش بسبب الإصابة، إضافة إلى نية الفرنسي زيدان في إراحة نجمه الأول كريستيانو رونالدو. أما ريال مدريد فيسعى لتحقيق الفوز والعبور عبر منفسه القوي واستغلال عامل الأرض والجهور في حسم لقاء الذهاب لصالحه، واستمرار مسيرة نتائجه الجيدة وسلسلسة مبارياته بدون هزائم، خاصة وأن كلا الفريقين سيعودان للمواجهة من جديد خلال مباريات الدوري ومنافسات الشرسة بعد أيام من لقاء الكأس.

وكان ريـال مدريد قد تأهل لدور الـ16 على حساب كولتورال ليونيسا بعد التغلب عليه بسباعية مقابل هدف وحيد في مباراة سهلة على العملاق الملكي بيما تأهل إشبيلية على حساب فورمينتيرا بعد الفوز على بنتيجة 5-1.

الجدير بالذكر ان هذه المباراة لفريق ريال مدريد الاولي بشعار بطولة كاس العالم للاندية ومن المتوقع ان تكون مباراة نارية من طرف اشبيلية كون الخصم يفتقر لبعض اهم وركائز الفريق.

تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر ضمن مباراة دور الـ 16 من منافسات كأس ملك إسبانيا علي أرض ملعب سانتياجو بر نابيو معقل النادي الملكي، وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 10:50 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، وفي تمام الساعة 11:50 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والأردن وقطر والكويت والعراق، وفي تمام الساعة 12:50 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين.

يسعى الفريق الملكي ريال مدريد للظهور من جديد بشكل متميز الذي اعتادته جماهير الميرنجي بعد غياب قصير عن اللعب وكانت آخر مباراة للملكي في نهائي كأس العالم للأندية اليابان امام فريق كاشيما انتلرز فاز حينها ريال مدريد بكأس البطولة واستطاع ان يحقق اللقب بعد مباراة قوية استمرت الى الاشواط الاضافية.

أكد مدرب فريق إشبيلية، الأرجنتيني خورخي سامباولي،أن مواجهة ريال مدريد غدًا في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب سانتياجو برنابيو، لن تكون “انتقامًا” من الملكي الذي فاز على الفريق الأندلسي في كأس السوبر الأوروبي.و للفوز على ريال مدريد الذي لم يخسر في كثير من مبارياته في الفترة الأخيرة ، أكد مدرب إشبيلية أنه “لابد من الاستحواذ على الكرة وبلورة الفرص في منطقة الجزاء”.

وكشف أنه يفضل الضغط على خصمه الريال لاستغلال النقطة الإيجابية المتمثلة في غياب لاعب حاسم مثل سيرخيو راموس بعدما عانى من متاعب عضيلة خلال مشاركته في نهائي كأس الأندية.

في المقابل حذر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد،من صعوبة مباراة ريال مدريد واشبيلية التي يخوضها ريال مدريد اليوم الأربعاء 4/1/2017 في دور 16مباراة الذهاب كأس ملك إسبانيا ، الذي وصفه بـ”فريق

تنطلق مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية يلا شوت ضمن منافسات الدور 16 من كأس ملك إسبانيا، استطاع النادي الملكي خلال مواجهته لفريق كولتورال ليونيسا تحقق فوز ساحق علي الرغم من غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو فانتهت المباراة بفوز النادي الملكي بستة أهداف مقابل هدف واحد، سجل اللاعب ماريانو دياز الهدف الأول في الدقيقة الأولي من انطلاق المباراة، والهدف الثاني سجله اللاعب جميس رودريجيز في الدقيقة 23 من عمر المباراة، وعاد اللاعب ماريانو دياز ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 42، واستطاع لاعب كولتورال ليونسا ياراي جونزليز الهدف الأول في الدقيقة 45، والهدف الرابع سجله اللاعب أنزو زين الدين زيدان في 65 من عمر المواجهة، وسجل ماريانو دياز الهدف الخامس والهدف الثالث له خلال المباراة، وفي الدقائق القاتلة وبالتزامن مع إعلان انتهاء الوقت الأساسي لمباراة سجل اللاعب سيزار مورجادو أورتيجا الهدف السادس للنادي الملكي عن طريق الخطأ مسجلاً هدفاً في مرماه، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث حي مباشر.

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