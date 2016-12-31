تعرف على حقيقة وفاة نجم الـwwe on December 31, 2016

نفى اتحاد مصارعة المحترفين الـwwe وفاة نجم المصارعة الشهير بيج شو كما تم أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

وأكدت الاتحاد الأشهر فيمصارعة المحترفين اليوم أن البيج شو في حالة سليمة للغاية ويتبع سياسة جديدة لتغيير مظهره والظهور من جديد في مهرجان راسيل مانيا في شهر أبريل القادم.

وكان مدونة أمريكية تسمى wwe live قد نشرت أمس أنبيج شو تعرض لحادث سير وتوفى على أثر حادث السير في الحال.

ويتمنى بيج شو مواجهة نجم كرة السلة المشهور شاكيل أونيل في راسيل مانيا وأعلن أنه يستعد لركل مؤخرته في راسيل مانيا إذا تم التوقيع على عقد المباراة.

الجدير بالذكر أن عشاق مصارعة المحترفين يستعدون لمتابعة عرض الرويال رامبل الشهير بمشاركة جولد بيرج وبروك ليزنر في منتصف يناير القادم.

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