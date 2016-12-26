مباشر مباراة ليستر سيتي و ايفرتون الاثنين 26-12-2016 الدوري الانجليزي on December 26, 2016





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مباراة ليستر سيتي و ايفرتون الاثنين 26-12-2016 الدوري الانجليزي، مباشر مباراة ليستر سيتي و ايفرتون الاثنين 26-12-2016 الدوري الانجليزي.

وسنوفر اليث المباشر لهذه المباراة المقررة الساعة ٣ بتوقيت غرينيتش ٥ بتوقيت القاهرة يوم الإثنين ٢٦ ديسمبر كانون الاول عام ٢٠١٦.

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