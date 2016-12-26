مباشر مباراة الهلال و النصر الاثنين 26-12-2016 كأس ولي العهد السعودي للمحترفين on December 26, 2016





مباشر مباراة الهلال والنصر السعودي في نصف نهائيات كأس ولي العهد 2016/2017 وذلك في قمة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يواجه الهلال غريمه وجاره النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي مساء اليوم على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

مباراة الهلال والنصر يقف إلى جانب الهلال أمام النصر في مسابقة كأس ولي العهد؛ إذ تقابل الفريقان في 10 مناسبات خلال هذه المسابقة، وكان التفوق للهلال في ثماني مواجهات بينما فاز النصر في مواجهتين فقط، وأحرز الهلال، الذي حقق لقب البطولة 13 مرة، 20 هدفاً مقابل 11 هدف للنصر، وفيما سجل نتائج المباريات التي جمعت بينهما في كأس ولي العهد.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم الإثنين 26 ديسمبر كانون الأول على الساعة الخامسة إلا عشر دقائق عصرا بالتوقيت العالمي أي الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءا بتوقيت القاهرة ومصر والساعة الثامنة إلا عشر دقائق ليلا بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة إلا عشر دقائق ليلا بتوقيت دبي والإمارات العربية المتحدة.

النصر تغلب في دور الـ32 على فريق النجوم بثلاثية نظيفة أحرزها حسن الراهب (هدفين) وأحمد عكاش. وفي دور الـ16 تخطى النصر عقبة فريق الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف النصر كل من ربيع سفياني وبرونو أوفيني وحسن الراهب، وفي دور الـ8 فاز النصر على الوحدة بهدف نظيف أحرزه محمد السهلاوي.

تعتبر هذه المباراة هي الأولى التي سيرتدي فيها لاعبو الهلال هذا الزي خلال الموسم الحالي وذلك لأسباب تسويقية إشهارية بحتة.

ويذكر أن نادي الهلال السعودي في المرتبة الثانية وذلك بمجموع 34 نقطة وذلك بالتساوي مع صاحب المرتبة الأولى نادي الإتحاد في حين يتمركز النصر رابعا ب29 نقطة.

من جانب آخر ، ينطلق نادي النصر في إستعدادته لقمة الديربي التي ستجمعه بنادي الهلال وذلك يوم غد الإثنين في إطار الدور النصف النهائي من كأس ولي العهد وذلك على أرضية ميدان ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض وذلك عن طريق لقاء فني جمع المدير الفني زوران واللاعبين يوم الجمعة الفارط.

وقد كانت الإنطلاقة بإجتماع عقده المدرب زوران تلته تدريبات جسدية مخالفة ليتم بعد ذلك تجزأة الفريق لمجموعتين ،إذ ضمت المجموعة الأولى لاعبين قاموا بالمشاركة في لقاء الفتح إذ تم الإقتصار على تمارين لياقة بدنية وحصص ساونا وجاكوزي.

صرح عضو أدارة فريق الهلال خالد المغيربي أن فريق الهلال والنصر حظوظهم متساوية في المباراة ولا يوجد أفضلية فريق علي حساب فريق أخر وأكد أن الخاسر سوف يخرج من البطولة ويخسر أيضا مقابلة رئيس دولة السعودية خادم الحرمين الشريفين، وفي سياق التصريح أكد المغيربي أن مباريات الديربي الكبيرة لا يمكن توقع النتيجة إلا بعد انتهاء التسعون دقيقة الخاصة بكل مباراة من أجل معرفة النتيجة النهائية ويتمني الخروج بمباراة مشرفة للكرة السعودية ولجماهير الكرة في المملكة.

في حين أجرت المجموعة الثانية حصص تحضير تكتيكية تم خلالها التركيز على مجموعة من التمريرات والتسديد في المرمى وثم حصص جري حول الملعب.

مباشر مباراة الهلال و النصر الاثنين 26-12-2016 كأس ولي العهد السعودي للمحترفين

يرتدي لاعبو الهلال الزي الثالث في مباراة النصر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها الزعيم هذا الزي خلال الموسم الحالي، ويرجع سبب ارتداء هذا الطاقم إلى أسباب تسويقية.

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