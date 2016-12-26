سنوفر البث المباشر…
مباشر مباراة واتفورد و كريستال بالاس الاثنين 26-12-2016 الدوري الانكليزي, واتفورد Vs كريستال بالاس البطولة : الدوري الانجليزي الملعب : فيكارج رود (ارضية واتفورد) المعلق : عبد القادر الشنيوني موعد المباراة : 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية 2:30 مساءاً بتوقيت مصر 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين.
بث مباشر مباشر مشاهدة متابعة اون لاين,بث مباراة ماتش واتفورد كريستال بالاس الدوري الانجليزي مشاهدة واتفورد مباشر مشاهدة كريستال بالاس مباشر,مشاهدة الدوري الانجليزي مباشر يوسف سيف.
مباراة واتفورد و كريستال بالاس الاثنين 26-12-2016 الدوري الانكليزي , مباشر واتفورد و كريستال بالاس الاثنين 26-12-2016 الدوري الانكليزي , مباشر مباراة واتفورد و كريستال بالاس 26-12-2016 الدوري الانكليزي.