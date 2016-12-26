مباشر مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي الاثنين 26-12-2016 الدوري الانجليزي on December 26, 2016

مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي Hull City vs Manchester City في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 تعليق يوسف سيف , حيث يستضيف ملعب كينجستون كوميونيكاشنز معقل فريق هال سيتي في مدينة هال في إنجلترا ختام لقاءات اليوم في البريميرليج وذلك عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا علي هال سيتي في مباراة يبحث فيها الستيزن عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة تشيلسي علي صدارة البريميرليج بينما يسعي التايجرز لتحقيق نتيجة ايجابية عندما يستضيف السيتي الليلة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من منافسات الدوري الأنجليزي 2016-2017 , المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة , المباراة تقودها صافرة الحكم روبرت مادلي , حيث يحل فريق مانستر سيتي ضيفاً على نظيره هال سيتي، في مواجهة قد تبدو بمثابة نزهة لرجال الإسباني بيب جوارديولا، والتي يسعى خلالها السيتيزن لمواصلة نتائجة الجيدة، في ظل تبادل المراكز المتواصل في مقدمة الجدول، والصراع الصعب على الجميع في الوصو للقمة والحفاظ عليها حتى نهاية الموسم.

فريق هال سيتى يسعى الى التسلح بعاملى الارض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والعودة الى مسار الانتصارات الغائب عنه الفريق منذ ستة جولات حين تمكن من تحقيق الفوز الاخير له على ملعبه على حساب ساوثهامبتون بهدفين عن طريق سنودغراس وداوسن مقابل هدف وحيد للضيوف، قبل أن يخسر التايرجز فى اربعة مباريات ويتعادلوا فى مبارتين فى الجولات الستة التالية ليتوقف رصيدهم عند 12 نقطة جمعوها من الفوز فى ثلاثة مباريات والتعادل فى مثلها وخسارة 11 مباراة متواجدا فى ذيل جدول ترتيب البريمرليج.

مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي اليوم في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخلها فريق هال سيتي وهو يتواجد في المركز العشرون والأخير من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد عشرون نقطة، ومن الجهة المقابلة يدخل فريق المان سيتي مباراة هال سيتي اليوم، وهو يتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

بث مباشر على البشاير والبشاير كوتش مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

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بث مباشر على البشاير والبشاير كوتش مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2016 .. السادسة والربع بتوقيت مكه المكرمة .

في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت تعليق يوسف سيف , حيث يستضيف ملعب كينجستون كوميونيكاشنز معقل فريق هال سيتي في مدينة هال في إنجلترا ختام لقاءات اليوم في البريميرليج وذلك عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا علي هال سيتي في مباراة يبحث فيها الستيزن عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة تشيلسي علي صدارة البريميرليج بينما يسعي التايجرز لتحقيق نتيجة ايجابية عندما يستضيف السيتي الليلة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من منافسات الدوري الأنجليزي 2016-2017 , المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة , المباراة تقودها صافرة الحكم روبرت مادلي , حيث يحل فريق مانستر سيتي ضيفاً على نظيره هال سيتي، في مواجهة قد تبدو بمثابة نزهة لرجال الإسباني بيب جوارديولا، والتي يسعى خلالها السيتيزن لمواصلة نتائجة الجيدة، في ظل تبادل المراكز المتواصل في مقدمة الجدول، والصراع الصعب على الجميع في الوصو للقمة والحفاظ عليها حتى نهاية الموسم.

اليوم جولة جديدة من جولات البوكسينج داى حينما يحل نادى مانشستر سيتى بقيادة المدرب الاسبانى بيب جوارديولا ضيوفا على فريق هال سيتى فى المباراة التى ستلعب على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى الانجليزى

يدخل مانشستر سيتى اللقاء برصيد 36 فى المركز الثالث امام مضيفة نادى هال سيتى صاحب المركز قبل الاخير برصيد 13 نقطة ، حيث يسعى جوارديولا و لاعبية الى استغلال الحالة المعنوية العالية التى يتمتع بها الفريق و العودة الى المنافسة من جديد بعد استعادة نغمة الانتصارت بعد هزيمة الفريق من ليستر سيتى و الفوز على ايفرتون و الفوز المهم و الغالى على ارسنال فى الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف.

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