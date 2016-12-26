مباشر مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي الاثنين 26-12-2016 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي اليوم في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخلها فريق هال سيتي وهو يتواجد في المركز العشرون والأخير من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد عشرون نقطة، ومن الجهة المقابلة يدخل فريق المان سيتي مباراة هال سيتي اليوم، وهو يتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.
مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي
بث مباشر على البشاير والبشاير كوتش مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي
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بث مباشر على البشاير والبشاير كوتش مشاهدة مباراة هال سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2016 .. السادسة والربع بتوقيت مكه المكرمة .
في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت تعليق يوسف سيف , حيث يستضيف ملعب كينجستون كوميونيكاشنز معقل فريق هال سيتي في مدينة هال في إنجلترا ختام لقاءات اليوم في البريميرليج وذلك عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا علي هال سيتي في مباراة يبحث فيها الستيزن عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة تشيلسي علي صدارة البريميرليج بينما يسعي التايجرز لتحقيق نتيجة ايجابية عندما يستضيف السيتي الليلة وذلك ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من منافسات الدوري الأنجليزي 2016-2017 , المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة , المباراة تقودها صافرة الحكم روبرت مادلي , حيث يحل فريق مانستر سيتي ضيفاً على نظيره هال سيتي، في مواجهة قد تبدو بمثابة نزهة لرجال الإسباني بيب جوارديولا، والتي يسعى خلالها السيتيزن لمواصلة نتائجة الجيدة، في ظل تبادل المراكز المتواصل في مقدمة الجدول، والصراع الصعب على الجميع في الوصو للقمة والحفاظ عليها حتى نهاية الموسم.
اليوم جولة جديدة من جولات البوكسينج داى حينما يحل نادى مانشستر سيتى بقيادة المدرب الاسبانى بيب جوارديولا ضيوفا على فريق هال سيتى فى المباراة التى ستلعب على ملعب كينجستون كوميونيكاشنز ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى الانجليزى
يدخل مانشستر سيتى اللقاء برصيد 36 فى المركز الثالث امام مضيفة نادى هال سيتى صاحب المركز قبل الاخير برصيد 13 نقطة ، حيث يسعى جوارديولا و لاعبية الى استغلال الحالة المعنوية العالية التى يتمتع بها الفريق و العودة الى المنافسة من جديد بعد استعادة نغمة الانتصارت بعد هزيمة الفريق من ليستر سيتى و الفوز على ايفرتون و الفوز المهم و الغالى على ارسنال فى الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف.