مباشر مباراة قصبة تادلة و الحسني الجديدي الاحد 25-12-2016 البطولة الإحترافية إتصالات المغرب on December 25, 2016

مباشر مباراة قصبة تادلة و الحسني الجديدي الاحد 25-12-2016 البطولة الإحترافية إتصالات المغرب

مباراة شباب قصبة تادلة والدفاع الحسني الجديدي في الاسبوع 14 من الدوري المغربي وذلك في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت المغرب وذلك على ملعب المركب البلدي لقصبة تادلة ويذكر ان فريق الدفاع الحسني الجديدي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد ثمانية وعشرين نقطة ويرغب في الفوز بمباراة اليوم ليرتقي للمركز الاول في الدوري بينما يحتل فريق شباب قصبة تادلة المركز الثالث عشر في الدوري برصيد اثنى عشر نقطة ويرغب هو الاخر في الفوز بمباراة اليوم والحصول على نقاط المباراة الثلاث ليرتقي لمراكز متقدمة في الدوري.

فريق الدفاع الحسني الجديدي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد ثمانية وعشرين نقطة حيث لعب ثلاثة عشر مباراة حتى الان في الدوري فاز في ثماني مباريات حصل منها على اربعة وعشرين نقطة بينما تعادل في اربع مباريات حصل منها على اربع نقاط وخسر في مباراة ليصبح رصيده ثمانية وعشرين نقطة في المركز الثاني في الدوري ويرغب الفريق اليوم في الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث من أجل الارتقاء للمركز الاول في الدوري.

فريق شباب قصبة تادلة يحتل المركز ا13 في الدوري برصيد اثنى عشر نقطة حيث لعب ثلاثة عشر مباراة حتى الان في الدوري فاز في ثلاث مباريات حصل منها على تسع نقاط بينما تعادل في ثلاث مباريات حصل منها على ثلاث نقاط وخسر في سبع مباريات ليصبح رصيده اثنى عشر نقطة في المركز الثالث عشر في الدوري ويرغب الفريق اليوم في الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث من أجل الارتقاء للمركز الحادي عشر في الدوري.

مباشر مباراة قصبة تادلة و الحسني الجديدي الاحد 25-12-2016 البطولة الإحترافية إتصالات المغرب

قصبة تادلة و الحسني الجديدي الان مباشر 25-12-2016 16:00 بتوقيت غرينتش الاحد 25-12-2016 الأسبوع: 14 المركب الرياضي البلدي لقصبة تادلة 7°C

الحكم: كريم صبري موعد مباراة ذهاب القناه الناقله المغربية الرياضية البطولة الإحترافية إتصالات المغرب.. قم بتحديث الصفحة فقط

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