مباشر مباراة المصري البورسعيدي و غزل المحلة الأحد 25-12-2016 كأس مصر on December 25, 2016

مباشر مباراة المصري البورسعيدي و غزل المحلة الأحد 25-12-2016 كأس مصر.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي يواجه غزل المحلة الأحد، في إطار مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

اللقاء على ستاد المكس بالإسكندرية في الخامسة مساءً.

المباراة يديرها تحكيميًا بهاء عاطف حكم ساحة، ويعاونه أحمد مختار ومحمد صلاح وهب، وأحمد العزاوى حكمًا رابعًا.

الفائز من مباراة المصري وغزل المحلة يتأهل لمواجهة الفائز من لقاء الإنتاج وإف سي مصر، في دور الـ 16 بكأس مصر.

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الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة يحل ضيفا على المصري، خلال المباراة التي تجمعهما بالإسكندرية في الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جمهور فريق المصرى البورسعيدى ينتظر مباراة هامة الأحد ستجمع بين فريقين المصرى وغزل المحلة فى دور الثانى والثلاثون فى كأس مصر عام 2016-2017 وستلعب المباراة على ستاد حرس الحدود المكس فى الاسكندرية المباراة لان تكون سهل على الفريقين خصوصا ان فريق غزل المحلة يقدم اداء اكثر من رائع فى دورى الدرجة الثانية وايضا المصرى التى يقدم عروض رائعة خلال هذا العام فى الدورى الممتاز المصرى



مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة في كأس مصر بث مباشر بتاريخ 25-12-2016

ويسعى الفريق البورسعيدي، لاستعادة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة بثلاثية أمام الأهلي بالدوري، من خلال الفوز على المحلة لاستعادة الثقة والتأهل لدور الـ16 للبطولة.

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