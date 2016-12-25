مباشر مباراة الكوكب المراكشي و أولمبيك خريبكة الاحد 25-12-2016 الدوري المغربي on December 25, 2016

مباشر مباراة

مباشر الكوكب المراكشي و أولمبيك خريبكة الاحد 25-12-2016 الدوري المغربي

مباراة الكوكب المراكشي و أولمبيك خريبكة الاحد 25-12-2016 الدوري المغربي.

اليوم الاحد تقام مباراة الكوكب المراكشي واولمبيك خريبكة في الاسبوع الرابع عشر من الدوري المغربي وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت المغرب وذلك على ملعب مراكش.

علما ان فريق الكوكب المراكشي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري برصيد اثنى عشر نقطة ويرغب في الفوز بمباراة اليوم ليرتقي للمركز الثاني عشر في الدوري بينما يحتل فريق اولمبيك خريبكة المركز الخامس عشر في الدوري برصيد احد عشر نقطة ويرغب هو الاخر في الفوز بمباراة اليوم والحصول على نقاط المباراة الثلاث ليرتقي لمراكز متقدمة في الدوري.

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