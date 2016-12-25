مباشر مباراة الإسماعيلي و عرب الرمل السبت 25-12-2016 كأس مصر on December 25, 2016



فريق الإسماعيلي يلتقي عرب الرمل، في تمام الثانية ظهير اليوم الأحد، ضمن مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، وذلك على ملعب ستاد الإسماعيلية.

فريق عرب الرحل، كان أحد فرق دوري القسم الثاني، تأهل لدور الـ 32 من مسابقة الكأس، بعدما تغلب على نظيره مياه الدقهلية بنتيجة (7/6) من ركلات الترجيح.

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الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة أشرف خضر قرر ضم اللاعب احمد صالح الصاعد من فريق الشباب لقائمة فريقه إستعدادا لمواجهة عرب الرمل غدا الأحد ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وتعتبر هذه اول مشاركة للاعب فى قائمة الدراويش لهذا الموسم.

مما منح لاعبيه الأساسيين راحة سلبية بسبب ضغط المباريات التى شاركوا فيها خلال الفترة الماضية وهم باهر المحمدى ومحمد أبوالمجد وبهاء مجدى وحسنى عبدربه ومحمد فتحى وعمر الوحش وشكرى نجيب.

الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، أنهى تدريباته الأخير عصر السبت إستعداداً لمواجهة عرب الرمل، حيث حرص الجهاز الفنى للفريق خلال المران على منح لاعبيه الأساسيين تدريبات خفيفة تجنبا لتعرضهم للارهاق.

والقى أشرف خضر المدير الفنى للدراويش – قبل بداية المران – محاضرة فنية على اللاعبين البدلاء والمستبعدين لاعطائهم بعض التعليمات الخاصة بداخل الملعب…وواصل أيمن رجب وسعد حسنى ثنائى الدراويش، اداء تدريباتهما التأهيلية.

قائمة الـ18 جاءت على النحو التالى: محمد عواد ومحمد مجدى فى حراسة المرمى…ومحمود حمد وسامح عبدالفضيل وشريف عبدالفضيل ومحمود متولى وعمرو حسين ومحمد عادل جمعه فى خط الدفاع….وعماد حمدى وأحمد صالح وخالد عيد وتوريك جبرين وإبراهيم حسن وعمورى عبدالفتاح وأحمد جمال وكريم بامبو فى خط الوسط ….وأحمد الصعيدى ووليد عطيه فى خط الهجوم.

مباشر مباراة الإسماعيلي و عرب الرمل السبت 25-12-2016 كأس مصر.

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