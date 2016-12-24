مباراة حسنية أكادير و نهضة بركان السبت 24-12-2016 الدوري المغربي on December 24, 2016

مباراة حسنية أكادير تهضة بركان السبت 24-12-2016 الدوري المغربي.

مباراة حسنية أكادير و نهضة بركان السبت 24-12-2016 الدوري المغربي



تقام اليوم السبت الموافق 24 من شهر ديسمبر لعام 2016 الحالى مباراه ستجمع بين الفريقين فريق نادى حسنيه أكادير وفريق نادى نهضه بركان المغربى فى تمام الساعه ال7 والنصف مساءا وذلك بتوقيت مدينه القاهره السعوديه حيث سيحل فريق نادى نهضه بركان ضيفا على نظيره المغربى الأخر فريق نادى حسنيه أكادير وسوف يشهد على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين من الناحيه التحكيميه والفنيه لمجريات المباراه الحكم بو شعيب الأحرش وسوف تقام المباراه على أستاد ملعب ادرار وسوف تقام المباراه ضمن منافسات الأسبوع ال14 من عمر البطوله المغربيه الأحترافيه الدورى المغربى الممتاز ومن المتوقع ان تكون أحداث مباراه غد السبت التى ستجمع بين كلا الفريقين فريق نادى حسنيه أكادير وفريق نادى نهضه بركان المزيد من الألتحامات الجسديه التى هدفها الأساسى هو الأستحواذ على الكره والسيطره عليها لتحقيق الفوز فى المباراه.

عينت المديرية الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حكم عصبة الدارالبيضاء الكبرى بوشعيب لحرش لقيادة لقاء الدورة 14 بين حسنية أكادير و نهضة بركان بملعب أدرار ، بمساعدة مستاكي عبدالمجيد و رضوان عشيق ، فيما الحكم الرابع رشيد القادري من عصبة سوس .

وجه مدرب فريق حسنية أكادير عبد الهادي السكتيوي الدعوة ل 18 لاعبا للمشاركة في مقابلة الدورة 14 للبطولة الاحترافية أمام النهضة البركانية يومه السبت بملعب أدرار انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء، اللائحة يغيب عنها المدافع الغيني فودي كمارا ولاعب خط الوسط ياسين كارين فيما تعرف دعوة المدافع الشاقوري من فئة أمل الفريق.

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