مباشر مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود السبت 24-12-2016 كاس مصر الدور الاول on December 24, 2016

مباشر مشاهدة مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود اليوم على ملعب استاد عثمان احند عثمان وملعب المقاولون العرب الملعب الرئيسى والاساسى لفريق نادى المقاولون العرب.

يستقبل المقاولون على ملعبة فريق حرس الحدود بهذا الدور من بطولة كاس مصر لكرة القدم، ويقع ملعب المباراة اليوم بمحافظة القاهرة ويسع الملعب لاكثر من تسعة وعشرون الف مقعد للجماهير المشجعة.



موعد مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود السبت 24-12-2016 كاس مصر الدور الاول الـ32.

تجرى مباراة المقاولون العرب_وحرس الحدود اليوم السبت 24 ديسمبر 2016 بتوقيتات عده فى الوطن العربى فى تمام الساعه الرابعه 4:00 بتوقيت ksa مكه المكرمه GMT+3 وفى تمام الساعه الواحده 1:00 بتوقيت جرنتش الدولى GMT كما تقام مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود اليوم فى تمام الساعه الثالثه عصرا 3:00 بتوقيت مصر GMT+2 وفى تمام الساعه الخامسه مساءا 5:00 بتوقيت الامارات GMT+4 وفى تمام الساعه الثانيه ظهرا 2:00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب GMT+1 .

فريق المقاولون العرب يخوض الثالثة من عصر اليوم السبت 24 / 12 / 2016، مواجهة قوية حين يلتقي بنظيره حرس الحدود في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ستشهد تشكيلة “الذئاب” تغييرات كثيرة في لقاء اليوم حيث يعود الحارس محمود أبو السعود لحماية عرين الفريق بعد غياب طويل للإصابة، وكذلك عودة رامى عادل بعد تعافيه من الإصابة هو الآخر.

حرس الحدود يأمل بإقصاء المقاولون من المسابقة بتحقيق الفوز والاستمرار في تقديم العروض الطيبة التي ظهر عليها مؤخرا بمسابقة القسم الثاني وتواجده بالمركز الثالث عن مجموعة “بحري”.

يخوض الفريق العسكري المباراة بتشكيل مكوّن من سامح علي وخالد سامى وعماد حلمى وحسن مجدى وطارق أبو العز وحسام عبدالعال وأحمد جمال وأحمد فيلكس ومحمد الفيومى وأحمد صديق وإيهاب المصرى.

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