مباشر مباراة الفتح الرباطي والوداد الرياضي مباشر السبت 24-12-2016 on December 24, 2016

مباشر مباراة الفتح الرباطي والوداد الرياضي مباشر السبت 24-12-2016.

مباشر مباراة الفتح الرباطي والوداد الرياضي في الاسبوع الرابع عشر من الدوري المغربي وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب وذلك على ملعب مولاي الحسن ويذكر ان فريق الوداد البيضاوي يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد سبعة وعشرين نقطة ويرغب في الفوز بمباراة اليوم ليرتقي للمركز الاول في الدوري بينما يحتل فريق الفتح الرباطي المركز التاسع في الدوري برصيد ستة عشر نقطة ويرغب هو الاخر في الفوز بمباراة اليوم والحصول على نقاط المباراة الثلاث ليرتقي لمراكز متقدمة في الدوري.

مباشر مباراة الفتح الرباطي والوداد الرياضي – فريق الوداد البيضاوي في الدوري

يحتل فريق الوداد البيضاوي المركز الثاني في الدوري برصيد سبعة وعشرين نقطة حيث لعب ثلاثة عشر مباراة حتى الان في الدوري فاز في سبع مباريات حصل منها على واحد وعشرين نقطة بينما تعادل في ست مباريات حصل منها على ست نقاط ليصبح رصيده سبعة وعشرين نقطة في المركز الثاني في الدوري ويرغب الفريق اليوم في الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث من أجل الارتقاء للمركز الاول في الدوري.

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